Ebikon Griechisches und Salat: Neues Restaurant und neuer Kleiderladen in der «Mall» In der «Mall of Switzerland» in Ebikon sind zwei neue Mieter eingezogen. 17.03.2021, 11.51 Uhr

(zfo) «Wir freuen uns enorm, dass wir in der Mall of Switzerland den neusten Flagshipstore von Chicorée und eine Filiale der griechischen Foodkette «Taste of Mykonos» begrüssen dürfen», sagt Jessica Janssen, Centerleiterin der Mall of Switzerland, in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der griechische Food-Shop «Taste of Mykonos» arbeite mit frischen, griechischen Lebensmitteln und biete jeden Tag verschiedene, bunte und lecker gekochte Gerichte an. Auch für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es eine breite Auswahl. Das Restaurant wurde bereits im Februar eröffnet.

Am 19. März geht zudem der Laden der Kleiderkette Chicorée auf. Das Modehaus eröffnet im 2. Obergeschoss einen Laden auf einer Fläche von 380 Quadratmetern.

Und weiter heisst es in der Mitteilung: «Derzeit werden mit weiteren nationalen sowie internationalen Ketten verhandelt und es werden attraktive Konzepte geprüft, die es so in bestehenden Einkaufszentren noch nicht gibt.»