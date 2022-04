Neues Schuljahr Mangel an Lehrpersonen im Kanton Luzern: Verband schlägt Alarm Stand jetzt, fehlen im Kanton Luzern mehr als doppelt so viele Lehrerinnen und Lehrer wie sonst um diese Jahreszeit üblich. Besonders akut ist das Problem bei den Klassenlehrpersonen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV) wertet vor Beginn jedes neuen Schuljahres fünf Mal aus, wie viele Lektionen unbesetzt sind. Und laut den neuesten Zahlen sieht es an den Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen sowie Sonderschulen heuer alarmierend aus. Derzeit sind an den obligatorischen Schulen im Kanton Luzern nämlich rund 4200 Lektionen unbesetzt, wie die nachstehende Grafik veranschaulicht:

Das entspricht 233 fehlenden Lehrpersonen – fast zweieinhalb Mal mehr als vor zwei Jahren. Besonders gross ist der Mangel bei den Klassenlehrpersonen: Sind im April jeweils 600 bis 800 Lektionen offen, liegen die aktuellen Werte nun mehr als drei Mal so hoch. Das dürfte auch beim Schulstart Mitte August so sein: Statt 200 offene Gesamtlektionen wie 2021 dürften es in diesem Jahr laut LLV-Präsident Alex Messerli etwa 600 sein, davon rund die Hälfte bei den Klassenlehrpersonen.

Alex Messerli führt die aussergewöhnlich hohe Zahl von unbesetzten Lektionen auf mehrere Gründe zurück. So seien die Schülerinnen- und Schülerzahlen gestiegen – in den letzten zwei Jahren um immerhin rund 1100 auf inzwischen knapp 42'000. Zudem würden mehr Lehrpersonen pensioniert oder gingen früher in Rente, und die neuen Lehrerinnen und Lehrer hätten meist tiefere Pensen als ausscheidende. Wie eine Auswertung von Lustat Statistik Luzern zeigt, arbeiten zwei Drittel aller rund 9800 Lehrpersonen weniger als 50 Prozent. Und bei nur elf Prozent beträgt der Beschäftigungsgrad über 90 Prozent.

Aktuelle Verschärfung war für Kanton «nicht absehbar»

Für die Schulleitungen bedeute dieser Zustand «ein Riesenproblem für die Planung». Ausserdem könnten sie nicht zwischen mehreren qualifizierten Lehrpersonen wählen, ja sie müssten sogar nicht adäquat ausgebildete Personen einstellen. Wie hoch der Anteil an unqualifizierten Lehrerinnen und Lehrern ist, wird nicht erhoben. Messerli schätzt sie bei Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie bei Förderlehrpersonen auf etwa einen Drittel, was höher sei als in den meisten anderen Bereichen. Laut Katrin Birchler, der interimistischen Leiterin der kantonalen Dienststelle für Volksschulbildung, verfügen bei den Klassenlehrpersonen rund 90 Prozent über die erforderliche Ausbildung.

Aus rechtlicher Sicht ist die Beschäftigung von nicht adäquat ausgebildeten Lehrkräften kein Problem. Anders aus Sicht der Unterrichtsqualität, wie Verbandspräsident Alex Messerli sag:

«Eine Lehrperson, die nicht oder nicht richtig ausgebildet ist, hat weniger Unterrichtserfahrung. Darunter leiden die Lernenden.»

Während der akute Mangel an Lehrpersonen für Alex Messerli «nicht überraschend» kommt, war die aktuelle Verschärfung gegenüber dem letzten Jahr, wo die Situation auch schon angespannt war, für Katrin Birchler «nicht absehbar».

Geprüft wird Akquisition in Deutschland und Österreich

Weitgehend einig sind sich Birchler und Messerli, wo jetzt der Hebel angesetzt werden muss: In den Gemeinden sollen Pensionierte zum Wiedereinstieg motiviert und aktive Lehrpersonen zu höheren Pensen ermuntert werden, und die Dienststelle wird bei der Pädagogischen Hochschule (PH) vorstellig, um im Sommer abschliessende Studentinnen und Studenten bereits jetzt dazu zu bewegen, sich auf offene Stellen zu bewerben. Eingesetzt wurde auch eine Arbeitsgruppe mit Schulleiterinnen und -leitern, die weitere Ideen zusammenträgt. Diskutiert wird etwa, ob und wann Stelleninserate im süddeutschen Raum und in Vorarlberg geschaltet werden. Das Problem: Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der Stellenmarkt auch in diesen Regionen ausgetrocknet.

Was die mittel- und langfristige Zukunft betrifft, ist Katrin Birchler optimistisch:

«Der Bedarf an Lehrpersonen sollte knapp gedeckt werden können, denn die Anmeldungen an der PH steigen stetig.»

Auch die Anstellungsbedingungen, insbesondere die Anfangslöhne für Kindergarten- und Primarlehrpersonen, seien «in der Zentralschweiz inzwischen Spitze». Zudem stünden Klassenlehrpersonen für diese Funktion zwei Lektionen zur Verfügung, was «vergleichsweise grosszügig» sei.

Verband bedauert Abschaffung der Kleinklassen

Etwas anders sieht dies Alex Messerli. Die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer sei sehr hoch. Darauf habe vor Jahren auch schon der nationale Dachverband aufmerksam gemacht. Die Folge seien Berufsausstiege – oder Pensenreduktionen, um die Belastung zu reduzieren:

«Lehrpersonen verzichten auf Lohn, um gesund zu bleiben.»

Deshalb müssten Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden, um sich auf ihren Kernauftrag konzentrieren zu können, fordert der Verbandspräsident.

Leider passiere das Gegenteil. Mit der Abschaffung der Kleinklassen habe sich die Heterogenität in den Klassenzimmern stark vergrössert und die Belastung für die Lehrpersonen erhöht. Hier brauche es zusätzliche Unterstützung, weil zehn Jahre nach Einführung der Integrierten Förderung noch immer nicht genügend ausgebildetes Personal vorhanden sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen