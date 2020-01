Neujahrsbaby: Carlo kommt um 2:14 Uhr im Luzerner Kantonsspital auf die Welt Ein gesunder und kräftiger Bub: Carlo heisst das erste Kind, welches im 2020 in der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals geboren wurde. Aktualisiert 01.01.2020, 09.53 Uhr

(flu) Jedes Jahr werden an den drei Luks-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen insgesamt mehr als 3000 Kinder entbunden. Im Durchschnitt wird am Luks also alle drei Stunden ein Baby geboren. Das erste Kind im 2020 heisst Carlo.

Der Bub kam in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch um 02:14 Uhr in der Luks-Frauenklinik in Luzern zur Welt und erfreut sich guter Gesundheit, wie das Spital in einer Mitteilung schreibt. Carlo wiegt 2960 Gramm und ist 50 Zentimeter gross.

Ob Carlo sogar das allererste Neujahrsbaby in der ganzen Zentralschweiz ist, ist derzeit noch offen. Es stehen noch die Meldungen aus mehreren Spitälern aus.

Noch keine Babys in den Hirslanden-Kliniken und in Schwyz

In den Hirslanden-Kliniken St. Anna in Luzern und der Andreas Klinik in Cham jedenfalls sind seit Mitternacht keine Geburten verzeichnet worden. Auch im Spital Schwyz ist in diesem Jahr noch kein Baby auf die Welt gekommen. Im Moment sei es auch noch ruhig und ein Neujahrsbaby sei noch nicht absehbar, heisst es am Mittwoch Vormittag.

Die Geburten-Statistik 2019

Im Jahr 2019 zählte das Luks am Standort Luzern 2038 Geburten, in Sursee 956 Geburten und in Wolhusen waren es 407 Geburten.

In der Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern wurden im vergangenen Jahr 764 Kinder geboren, das sind ähnlich viele wie im Vorjahr (786). Die 399 Buben hatten dabei die Nase leicht vor den 365 Mädchen. 427 Neugeborene erblickten 2019 in der Andreas Klinik in Cham das Licht der Welt, die ebenfalls zur Hirslanden-Gruppe gehört. Hier lagen die Mädchen mit 224 Neugeborenen zahlenmässig vor den Buben (203). Bei der Namensgebung zeichneten sich klare Trends ab. Die beliebtesten Mädchennamen waren über die gesamte Hirslanden-Gruppe betrachtet Mia, Lina und Sofia. Bei den Jungen besetzen die Namen Elias, Matteo, Noah, Louis und Luca die vordersten Plätze.