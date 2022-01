Nach vielen Absagen: Endlich wieder Jodel-Konzert im KKL

Neujahrskonzert in Luzern Jodeln gegen das Vergessen: Der Eidgenössische Verband übt im KKL den Befreiungsschlag Nach den vielen Absagen im letzten Jahr trafen sich im KKL zum ersten Mal wieder Jodlerinnen und Jodler aus der ganzen Schweiz. Eine reichhaltige Rundschau unserer Volkskultur. Roman Kühne Jetzt kommentieren 09.01.2022, 20.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon am Eingang wird es bunt. Immer wieder sind Frauen, Männer und Kinder in Trachten auszumachen. Berner, Ost- und Innerschweizer ziehen in ihren Farben und Stickereien in Richtung Eingang des KKL in Luzern. Für den Eidgenössischen Jodler-Verband ist das Konzert am Sonntag der erste Grossanlass seit langem. Und ein Befreiungsschlag.

Zwar ist er mit 20000 Mitgliedern einer der wichtigen kulturellen Player in der Schweiz. Doch in den letzten zwei Jahren lief praktisch gar nichts mehr. Die rund um Corona getroffenen Massnahmen trafen die Jodlerinnen und Jodler besonders hart. Vor allem nach dem «Spreader-Event» im Kanton Schwyz im Herbst 2020. Die Mischung aus Jodel-Musical, keiner Maskenpflicht und anschliessendem Volksfest führt zu einem explosionsartigen Anstieg der Covid-Zahlen in der Region. Bis nach New York berichteten die Medien darüber. Ein Sündenbock war gefunden.

Das Kinderjodelchörli Wylandsterne aus dem zürcherischen Dinhard beim Auftritt im KKL. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. Januar 2022)

Nachwuchs bleibt auf der Strecke

«Für uns waren es zwei sehr harte Jahre», führt Emil Wallimann, der Organisator dieses Neujahrskonzertes, aus, und fügt an:

«Wir sind ein vollständiger Laienverband. Im Gegensatz zum Beispiel zur Blasmusik, können bei uns viele keine Noten lesen und hatten nie Unterricht. Wir singen alles auswendig. Wenn das Repertoire nicht regelmässig gepflegt wird, geht dieses schnell verloren. Da wartet für die Nach-Corona-Zeit eine gigantische Arbeit auf uns.»

In den letzten 20 Monaten wurden Tausende von kleineren und grösseren Auftritten gestrichen. Selbst der wuchtigste, das Eidgenössische Jodlerfest vom Juni 2021, musste abgesagt werden. Dabei haben Konzerte im KKL gezeigt, dass Auftritte mit grösseren Sängerformationen möglich sind. Beim Weihnachtssingen der Luzerner Kantorei gab es unter den 250 Mitwirkenden – Maskenpflicht für alle und Test auch für Kinder – keine Ansteckungen. Schon früh in der Pandemie bewiesen Untersuchungen, dass das KKL über eine ausgezeichnete Lüftung verfügt.

Am Konzert des Eidgenössischen Jodler-Verbandes singen die Mitwirkenden zwar ohne Maske, aber in kleineren Formationen als sonst. «Wegen der 2G-plus-Regel kann keine der Gruppen vollständig auftreten», sagt Wallimann und ergänzt:

«Alle Sänger mussten sich vor dem Konzert noch testen lassen. Ich habe ein paar ruhelose Nächte hinter mir. Vor allem gestern läutete jede halbe Stunde das Telefon. Aber es ist wichtig, wieder Konzerte durchzuführen. In unserer Laienszene stirbt sonst alles ab. Dieses Konzert hat für mich eine starke Signalwirkung.»

Schliesslich fehlte überall die eine oder andere Stimme. Einzig der Jodlerklub Aletsch, Naters, konnte gar nicht singen.

Am Konzert selbst fällt die Vielfalt auf. Alle fünf Regionalverbände sind vertreten. Es hat grosse Gruppen, wie das Jodlerchörli Eriswil, welches mit ausgezeichneter Klangbalance und rundem Klang den «Bätzle Jutz» von Ernst Ryter intoniert. Daneben singen Kleinstformationen, wie das auf zwei Personen geschrumpfte Jodelterzett «Drü-Klang», kammermusikalisch und elegant. Das Alphornquartett «Übere Schüffenesee», feierlich und tragend, glänzt neben dem glockenklaren Kinderjodelchörli Wylandsterne, Dinhard, und dem Szenenapplaus bewirkenden Fahnenschwingerduo.

Klingendes Frauentrio und klangvolle Männerstimmen

Die Qualität stimmt ebenfalls. Die reine Frauengruppe, das Jodeldoppelquartett «Bärgblüemli» Littau, überzeugt mit Stimmqualität und einem schwingenden Solojodel. Witzig, geschmackvoll, musikalisch. Die andere Formation aus der Region, der Jodelclub Sempach, interpretiert ein klingendes Frauentrio, unterlegt mit klangvollen Männerstimmen.

Das Jodeldoppelquartett Bärgblüemli Littau beim Auftritt im KKL. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. Januar 2022)

Das Programm ist ein Mix aus Alt und Neu. So muss ein Stück vor 1960 geschrieben worden sein. «Es gibt viele aktuelle und attraktive Werke», erklärt der Ennetbürger Emil Wallimann. «Aber es gibt auch eine grosse Geschichte exzellenter Kompositionen. Ich denke da an Robert Fellmann, so etwas wie der Johann Sebastian Bach des Jodelns.» Am Konzert ergibt dies einen attraktiven Mix zwischen traditionellen Stücken, wie «Bärnermutze» und dem akkordisch anspruchsvolleren «So nimm der Zyt!» von Walter Stadelmann-Lötscher. Es ist ein stimmungsvolles, ruhiges Konzert, von einer starken, fast besinnlichen Kraft. Das dritte Neujahrskonzert ist für 2023 bereits in Planung. Dies lässt auf eine schöne neue Tradition hoffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen