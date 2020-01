Video «Neujahrszauber» in Luzern: Feuerwerk verpufft im Nebel Zum 13. Mal hat der «Neujahrszauber» stattgefunden. Nebel trübte die Sicht. Wer es verpasst hat, kann es hier samt Musik in voller Länge nachschauen. René Meier 01.01.2020, 21.46 Uhr

Punkt 20.15 Uhr verstummten die plaudernden Zuschauer, als mit einem kräftigen Knall die erste Rakete in tausend funkelnde Lichter zersprang. Erstmals in der Geschichte des Feuerwerks an Neujahr fand dieses eine Viertelstunde später als üblich statt – aus Rücksicht auf die Schifffahrt.