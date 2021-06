Reformierte Kirchgemeinde Wolhusen Kirchenvorstand

Neuwahlen Die Reformierte Kirchgemeinde Wolhusen verfügt wieder über einen Kirchenvorstand Nach mehr als einem Jahr unter der Leitung eines besonderen Verwalters kehrt in der Reformierten Kirche Wolhusen Normalität ein. Susanne Balli 11.06.2021, 11.41 Uhr

Der Kirchenvorstand der Reformierten Kirchgemeinde Wolhusen ist wieder komplett. An der Kirchgemeindeversammlung vom Donnerstag haben 33 anwesende Stimmberechtigte Peter Bigler zum Präsidenten gewählt. Bigler ist Unternehmer und ehemaliger Gemeindepräsident von Wolhusen. Zudem wurden Iris Fehlmann (Geiss), Lukas Schär (Wolhusen), Stefan Schmidiger (Wolhusen), Ariane Wandeler (Ruswil) sowie Roger Würsch (Ruswil) in den Kirchenvorstand gewählt. Der Amtsantritt erfolgt am 1. August für die Legislatur 2021 bis 2025. «Das Fundament für den Neuanfang ist mit dem beschlussfähigen Kirchenvorstand gelegt», heisst es in einer Mitteilung.