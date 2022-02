Stadt-Ticker Luzern: News und Geschichten

Luzerner Trottoir-Ticker Über 200 Leute demonstrieren für Frieden in der Ukraine ++ Quartierladen im Wesemlin Verblüffendes, Lustiges, Absurdes, Spannendes und Originelles: In diesem Ticker finden Sie ab sofort und regelmässig die etwas anderen Anekdoten, die im Grossraum Luzern zu reden geben. 28.02.2022, 10.42 Uhr

Haben Sie einen Input oder ein Feedback? Schicken Sie uns Ihr Bild oder Video an die Redaktion, via Whatsapp an 079 292 59 17 oder per Email an online@luzernerzeitung.ch

26. Februar – Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Luzerner Helvetiaplatz

Demonstranten und Demonstrantinnen unterschiedlichster Couleur versammeln sich auf dem Luzerner Helvetiaplatz. Bild: David Von Moos (Luzern, 26. Februar 2022)

Zwischen 200 und 300 Leute demonstrieren an einer bewilligten Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Sie rufen dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen.

25. Februar – Platzkundgebung für den Frieden in der Ukraine

Für den Samstag ruft die linke Organisation Resolut in Luzern zur Platzkundgebung für den Frieden in der Ukraine auf. Die Kundgebung soll um 18 Uhr im Helvetiagärtli stattfinden und ist von der Stadt Luzern bewilligt. In Absprache mit der Stadt Luzern und aus Rücksicht auf die Fasnacht habe man auf einen Umzug durch die Stadt verzichtet, teilt Resolut mit. Mehr Infos.

24. Februar – Quartierladen im Wesemlin öffnet im Juni

Antonio Curcillo, Leiter des neuen Quartierladens. Bild: PD

Das neue Quartierzentrum Wesemlin an der Ecke Abendweg/Landschaustrasse erhält bekannterweise auch einen Supermarkt. Dieser wird am 30. Juni eröffnet, teilt nun die Migros Luzern mit. Sie realisiert im Erdgeschoss einen VOI Migros-Partner auf rund 450 Quadratmetern Fläche. Der Laden ersetzt den bisherigen Migros-Partner im Luzerner Wesemlin-Quartier an der Mettenwylstrasse. Leiter des neuen Ladens wird der 46-jährige Luzerner Antonio Curcillo. Der Geschäftsführer des bestehenden Migros-Partners, Peter Stadelmann, tritt im Zuge des Standortwechsels in den Ruhestand. Damit endet eine Ära: Eröffnet wurde der Laden durch Stadelmanns Eltern am 3. Januar 1964, wie es in der Mitteilung heisst. Die Migros-Partner werden von selbstständigen Detaillisten auf eigene Rechnung geführt. Sie bieten Migros-Produkte sowie «ergänzende Markenartikel» an, Aktionen und Cumulus-Angebote gebe es wie in klassischen Migros-Filialen. (std)

23. Februar – Alte FCL-Trikots kosten auf Ricardo Hunderte von Franken

Einige Trikots des FC Luzern aus der Vergangenheit sind Kult. Zum Beispiel das Meisterdress aus dem Jahr 1989. Auf Ricardo kosten solche Perlen ein kleines Vermögen. Das teuerste Retro-Dress des FCL ist dort zu einem Sofortpreis von 475 Franken zu erstehen. Wie dieses Dress aussieht, sehen Sie in unserer grossen Bildergalerie unten.

In solchen Trikots wurde der FC Luzern in seiner Geschichte bisher zum einzigen Mal Schweizer Meister. Auf Ricardo wird dieses Stück hier für einen Sofort-Kaufpreis von 289 Franken angeboten. Bild: ricardo.ch Der 11. Juni 1989 ist ein magisches Datum in der Klubgeschichte des FCL, das Trikot mit der Werbung «Siehe LNN» ist Kult. Bild: Keystone /Str (Luzern, 11. Juni 1989) Zum 30-Jahr-Jubiläum des Meistertitels lief der FC Luzern im Frühling 2019 in Replika-Shirts des Meistertrikots auf, auch davon findet sich auf Ricardo ein Angebot: Sofort-Kaufpreis ist 119 Franken. Der FCL hat damals rund 500 Stück dieses Replika-Shirts verkaufen können. Bild: r icardo.ch Das Auswärtsdress war rot-weiss. Auf Ricardo gibt es dieses Shirt für einen Sofort-Kaufpreis von 369 Franken. Auch das Startgebot ist hoch: 319 Franken. Bild: ricardo.ch Dieses FCL-Dress ist noch älter als das Meisterdress und findet sich ebenfalls auf Ricardo. Kostenpunkt: 374 Franken, wenn man es sofort kauft. Bild: ricardo.ch Unverkennbarer 90er-Look: Das FCL-Trikot aus der Saison 1997/1998, auf Ricardo für einen Sofortkaufpreis von 144 Franken zu haben. Bild: ricorado.ch Dieses FCL-Vintage-Shirt ist für einen Sofort-Kaufpreis von ebenfalls 144 Franken zu haben. Bild: ricardo.ch Sofort-Kaufpreis 189 Franken. In solchen Trikots liefen unter anderem Kubilay «Kubi» Türkyılmaz oder Alex Frei für den FC Luzern auf. Bild: ricardo.ch Dieses Dress wurde in der Saison 94/95 getragen, Sofort-Kaufpreis ist 214 Franken. Bild: ricardo.ch Mit Abstand am teuersten ist jedoch dieses FCL-Trikot: Es ist ein Goalie-Shirt, das einst Beat Mutter trug. Angepriesen wird es auf Ricardo mit «MATCH WORN FC LUZERN # 1 BEAT MUTTER 1994/95», und zwar in der Grösse XL; damals war es noch Mode, auf Fussballfeldern Flatter-Trikots zu tragen. Doch kommen wir zum Preis für das Teil: Wer es sofort kaufen möchte, zahlt 474 Franken. Dazu kommen 11 Franken für den Versand. Total also zahlt man 485 Franken. Bild: ricardo.ch Ein solches Trikot trug Goalie Beat Mutter etwa im Cupfinal, den der FC Luzern gegen Lugano am 8. Juni 1992 im Berner Wankdorf mit 3 : 1 gewann. Bild: Keystone / str (Bern, 8. Juni 1992)

23. Februar – Flugshow über Luzern?

Die Akrobatikflüge des PC-7-Teams sind in diesen Tagen wieder in der ganzen Region Luzern sicht- und hörbar. Findet da eine private Flugshow statt?

Nein! Es sind normale Trainingsflüge. Das nächste Mal regulär im Einsatz steht das PC-7-Team am Ski-Weltcup-Rennen in Crans-Montana (24. bis 27. Februar) und in der Lenzerheide (4. und 6. März). (rem)

Weitere Nachrichten lesen Sie hier: