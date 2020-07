Nextbikes gibt es jetzt auch in Ebikon Der Bikesharing-Dienst «Nextbike» bietet in vielen Zentralschweizer Gemeinden kostenlose Mietvelos an. Dieses Angebot gilt neu auch für Ebikon. 01.07.2020, 12.00 Uhr

(elo) In Ebikon werden an 13 Standorte 45 Velos zur Ausleihe zur Verfügung stehen, wie «Nextbike» am Mittwoch mitteilt. In der ganzen Zentralschweiz stehen an insgesamt 200 Velostationen 100 Fahrräder von Nextbike zur kostenlosen Ausleihe bereit.

Nextbike wird von der Sozialfirma Velodienste der Caritas Luzern betrieben.

Hinweis: Um das Angebot nutzen zu können, ist eine Registrierung unter folgendem Link notwendig: https://www.takeabike.ch/gemeinden