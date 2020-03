Nicole Racine wird neue Leiterin des Teilungsamtes der Stadt Luzern Die Luzerner Stadträtin und Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub hat Nicole Racine zur neuen Leiterin des Teilungsamtes ernannt. Die 44-Jährige folgt per 1. Juli auf den bisherigen Leiter Roland Christen . 03.03.2020, 15.15 Uhr

Nicole Racine. Bild: PD

(zim) Die designierte Leiterin der Dienstabteilung Teilungsamt war bisher Bereichsleiterin Register/Objektsteuern und Rechtsdienst im Steueramt der Stadt Luzern, heisst es in einer Mitteilung er Stadt Luzern vom Dienstag. Die 44-jährige Nicole Racine war nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften und einer Wirtschaftsausbildung an der Universität Zürich als Steuerkommissärin im Kanton Zürich tätig. Sie wechselte 2012 als Bereichsleiterin in das Steueramt der Stadt Luzern. Sie lebt mit ihrer Familie in der Stadt Luzern.