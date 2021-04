Oberdorf Feuerwehreinsatz wegen brennendem Wiesland – zwei Personen durch Rega ins Spital geflogen Im Gebiet Niederrickenbach ist eine grössere Fläche Wiesland in Brand geraten. Zwei Personen mussten mit der Rega ins Spital geflogen werden. 01.04.2021, 11.14 Uhr

Ein bewilligtes Feuer zum Verbrennen von Ästen geriet ausser Kontrolle. Kantonspolizei Nidwalden

(pw) Auf einer steil abfallenden Wiese in Niederrickenbach in der Gemeinde Oberdorf wurde im Verlauf des Mittwoch ein bewilligtes Feuer zum Verbrennen von Ästen entfacht. Wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt, geriet um zirka 13.30 Uhr das umliegende Wiesland in Brand und das Feuer breitete sich im Anschluss rasch aus.