Beratung und Coaching in Hochdorf von Pfarrerin Marie-Luise Blum

Niederschwelliges Angebot «Viele denken, ihre Anliegen seien zu wenig schlimm, um sich Unterstützung zu holen»: Diese Hochdorfer Pfarrerin hilft Menschen als Coach Marie-Luise Blum berät seit vier Jahren junge Menschen bei ihren Anliegen. Diese schätzen die Niederschwelligkeit des Angebots, wie ein Gecoachter erzählt. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Es sind Menschen, die trauern. Oder eine Trennung zu bewältigen haben. Sie haben kranke Familienmitglieder, Streit in einer Beziehung, Erziehungsfragen, Entscheidungsschwierigkeiten oder Prüfungsangst. Oder sie brauchen fachliche Begleitung bei der Lebensorientierung. Es sind die unterschiedlichsten Personen, die sich an Marie-Luise Blum wenden. Sie ist Pfarrerin bei der Reformierten Kirche Hochdorf und bietet dort in einem 20-Prozent-Pensum Beratungen und Coachings an.

Marie-Luise Blum bei einem Coaching mit Julian Büchler. Bild: Manuela Jans-Koch (Hochdorf, 16. Dezember 2021)

Darunter versteht die 58-Jährige Folgendes: «Beratungssuchende kommen zu mir mit einem konkreten Anliegen. Zusammen versuchen wir, innerhalb von rund 10 Sitzungen im regelmässigen Zyklus die Situation und die Gefühle zu verbessern.» Wenn sie merke, dass die gecoachte Person ihr Anliegen nicht hinreichend bearbeiten könne – zum Beispiel bei einer psychischen Erkrankung – verweise Blum sie jeweils an eine Fachperson.

Niederschwelligkeit bietet viele Vorteile

In der Schweiz gibt es viele Coaches. Der Unterschied des kirchlichen Angebots zu anderen ist die Niederschwelligkeit: Es ist kostenlos für alle, die irgendwo Kirchensteuern zahlen. Zudem gibt es keine Abrechnung via Krankenkasse, was für junge Menschen oft wichtig ist, weil es die Eltern so nicht erfahren. Da die gebürtige Deutsche, die als Beraterin diverse Ausbildungen abgeschlossen hat, nicht nach Stunden bezahlt werde, könne sie auch mal abends mit Gecoachten Kurznachrichten austauschen.

«Ich muss nicht nach Stunden abrechnen, sondern habe eine grosse Freiheit, jederzeit für die Menschen da zu sein.»

Von einem ähnlich niederschwelligen Angebot habe sie im Kanton Luzern noch nicht gehört, weswegen es eher eine Ausnahme bilde.

Doch warum bietet die Kirche überhaupt solche Coachings an? «Unser Auftrag ist es, Raum für die Interaktion zwischen Menschen und auch Gott zu bieten. Da gehört die Eins-zu-eins-Begegnung dazu.» Und so würden die Leute etwas für ihre Kirchensteuern erhalten. Konkret unterstützt Blum die Menschen so:

«Ich gehe immer davon aus, dass die Weisheit, wie sie das Problem lösen können, bereits in ihnen ist. Ich versuche, mit meinen zur Verfügung stehenden Methoden, diese Weisheit hervorzuheben.»

Jede Person wisse selbst am besten, was ihr guttut. «Was ich biete, ist neben der fachlichen Kompetenz auch Zuversicht und Humor.» Da die Ergebnisse jeweils nicht vorhersehbar sind, sei sie in jeder Situation auf ihre geschulte Intuition angewiesen.

Nach Platz in der Gesellschaft gesucht

In den vier Jahren, in denen sie Coaching und Beratung anbietet, hat sie rund 40 Personen begleitet. Darunter auch den 23-jährigen Julian Büchler vor rund zwei Jahren. Die beiden kennen sich schon länger aus dem Unterricht an der Kantonsschule Beromünster, wo Marie-Luise Blum Religionskunde und Ethik unterrichtet. Die beiden verstehen sich, haben in ihren gemeinsamen Stunden viel gelacht, wie sie sagen.

Blums offene Persönlichkeit habe unter anderem dazu geführt, dass er das Angebot in Anspruch genommen habe, sagt Büchler. «Es war nicht so, dass ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben war, sondern ich dachte, es könnte mir helfen, über gewisse Themen mit einer unabhängigen Person zu sprechen.»

Sie verstehen sich gut: Marie-Luise Blum und Julian Büchler. Bild: Manuela Jans-Koch (Hochdorf, 16. Dezember 2021)

Auch die Niederschwelligkeit des Angebots habe ihn angesprochen. «Ich bin nicht religiös. Das spielte im Coaching auch keine Rolle. Ich habe sie nie als Theologin, sondern als Mensch, der in mir Positives auslöst, gesehen», sagt Büchler. Konkret habe er zu dieser Zeit nach seinem Platz in der Gesellschaft gesucht und sich gefragt, wie er sich einbringen könne, um die Welt zum Besseren gestalten zu können.

«Ich spüre, wie viele in meiner Generationen, einen grossen Weltschmerz. Die grossen Themen unserer Zeit, von der Klimakrise über die wachsende soziale Ungleichheit bis hin zu den menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern an den EU-Aussengrenzen, belasten mich sehr. Doch ich kann mich noch so sehr engagieren, wenn ich selber daran zerbreche, bringt es auch nichts», sagt Büchler, der sich als «dezidiert links» beschreibt.

In den verschiedenen Sitzungen hat der gebürtige Gunzwiler mit Marie-Luise Blum eine Auslegeordnung gemacht. «Ich habe mir viele Gedanken machen können, was ich aus meinem Leben machen soll und wurde mit kritischen Gegenfragen und neuen Perspektiven konfrontiert. Wir haben diverse Möglichkeiten durchgespielt und dabei besprochen, was welche Konsequenzen hat.» Und dies mittels farbigen Stoffmatten, auf die er sich gesetzt hat und die jeweils eine andere Rolle verkörpert haben. «Es hat mir sehr geholfen, meine Gedanken zu sortieren», sagt Büchler, der Ethnologie und Geschlechterforschung studiert.

Immer noch ein Tabu

Das Angebot hat in der letzten Zeit stark an Interesse gewonnen, insbesondere viele junge Menschen wenden sich an Marie-Luise Blum. Sie sei gut ausgelastet. Allgemein fände sie es aber immer noch schade, dass viele Menschen dem Coaching kritisch gegenüberstünden und es oft ein Tabu sei, mit einer Drittperson über persönliche Herausforderungen zu sprechen. «Sie denken oft, ihre Anliegen seien zu wenig schlimm, um sich Unterstützung zu holen, oder sie schämen sich. Viele unternehmen erst dann etwas, wenn es ihnen richtig schlecht geht.»

Der Meinung ist auch Julian Büchler – und er bringt sogleich Kritik an. «Eigentlich sollte es nicht die Aufgabe der Kirche sein, niederschwellige und kostenlose Angebote zu schaffen, ich sehe vielmehr den Staat in dieser Verantwortung.» Neben dem Tabu störe ihn die grosse Unwissenheit der Bevölkerung über mentale Gesundheit, was oft zu Stigmatisierungen der Betroffenen führe. «Jeder Person würde es guttun, mit einer Fachperson über seine Probleme zu sprechen. Insbesondere in Zeiten von Corona.»

