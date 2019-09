Nirgends sinken die Krankenkassenprämien so stark wie in Luzern – doch Regierungsrat Graf wird nicht euphorisch

Ganz hart trifft es für nächstes Jahr den Kanton Nidwalden. Dort steigen die Prämien um 1,3 Prozent an. Ebenfalls ansteigen werden sie in Uri (0,4 Prozent). In Obwalden kommt es im Durchschnitt zu keiner Veränderung. In Zug (-0,2 Prozent) sowie in Schwyz (-0,6 Prozent) sinken die Prämien. (jwe)