Rettungssanitäter: Im Blaulicht-Einsatz für die Menschen

Notfallversorgung Zu Lande und in der Luft: Im Blaulicht-Einsatz für die Menschen Günther Becker leitete den Rettungsdienst des Luzerner Kantonsspitals und jenen im Seetal. In seinem Berufsleben rückte er rund 10'000 Mal aus. Unter anderem auch mit der Air Zermatt. Reto Bieri 20.09.2021, 05.00 Uhr

Günther Becker, scheidender Geschäftsführer des Rettungsdiensts Seetal.

Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 17. August 2021)

Nein, er müsse nicht plötzlich los, beruhigt Günther Becker den Besucher und schmunzelt. Ernstfälle mit Blaulicht übernimmt der scheidende Geschäftsleiter des Rettungsdiensts Seetal (RD) seit einigen Wochen keine mehr. Auf ihn wartet nur noch Bürokram. Man kann sich aber gut vorstellen, dass er auch jetzt noch bereit wäre, wenn ein Alarm ertönt. Der 65-Jährige wirkt fit, sein Blick ist aufmerksam, der Geist wach.

Schon früh war für Becker klar, dass er Menschen helfen will. Als 16-Jähriger trat der gebürtige Deutsche dem Jugendrotkreuz bei, ab 17 lernte er Krankenpfleger. Am Universitätsspital Freiburg im Breisgau absolvierte er danach eine Ausbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege. In die Schweiz verschlug es ihn durch seine Ehefrau, die aus dem Kanton Zürich stammt. 1985 zügelte das Paar ins Wallis, wo Becker im Spital in Brig auf der IPS als Anästhesist arbeitete. Daneben flog er mit der Air Zermatt mit und kümmerte sich um verunfallte Bergsteiger und Skifahrerinnen.

650 Mal im Einsatz mit der Air Zermatt

Weil seine Frau lieber etwas näher an der alten Heimat leben wollte, wechselte Becker 1989 ans Kantonsspital Luzern (Luks). Noch einige Jahre reiste er regelmässig ins Wallis, um tageweise mit der Walliser Rettungsflugwacht mitzufliegen. Rund 650 Mal hob Becker in den zehn Jahren bei der Air Zermatt mit dem Heli ab.

Besonders in Erinnerung bleibt ihm ein Bergsteiger, der 1987 nach sieben Stunden in einer Gletscherspalte mit einer Körpertemperatur von nur noch 18,2 Grad Celsius geborgen wurde. Damals habe man nur wenig Erfahrung mit unterkühlten Patienten gehabt. «Direkt nach der Bergung und während des Flugs ins Insel Spital Bern wurden Reanimationsmassnahmen durchgeführt.» Der Mann habe mit sehr viel Glück unbeschadet überlebt.

Den Sanitätsnotruf 144 mitaufgebaut

Am Kantonsspital in Luzern begann Becker im Rettungsdienst zu arbeiten und übernahm 1991 die Leitung. «Es war damals völlig anders organisiert. Ein Betriebsmechaniker des Spitals fuhr die Ambulanz, begleitet wurde er teilweise von Pflegepersonal und ersten ausgebildeten Rettungssanitätern», erzählt Becker. Damals habe in der Schweiz die Professionalisierung des Rettungswesens erst begonnen.

Auch wenn Becker meist in leitenden Positionen tätig war, sei ihm der Einsatz an der Front wichtig gewesen. In seinem Berufsleben sei er bei rund 10'000 Einsätzen mitgefahren, schätzt Becker. Zudem hat er sich stark in der Ausbildung engagiert und das Schweizerische Instituts für Rettungsmedizin (Sirmed) in Nottwil mitaufgebaut. Zudem hat er den Sanitätsnotruf 144, der 1993 beim Kantonsspital Luzern in Betrieb genommen wurde, mitaufgebaut und geleitet.

Retter müssen Grenzen akzeptieren können

Als Rettungssanitäterin oder -sanitäter müsse man psychisch stabil sein, ein gutes soziales Umfeld haben, gut strukturiert denken und viele Eindrücke schnell verarbeiten können. Becker weiter: «Man muss rasch entscheiden, ob eine Patientin vor Ort stabilisiert werden kann oder so schnell wie möglich ins Spital muss.» Jemandem helfen zu können, sei eine sehr befriedigende Tätigkeit. Man müsse in diesem Beruf aber auch Grenzen akzeptieren können. Tragische Situationen mit Schwerverletzten oder Toten, gerade wenn Kinder beteiligt sind, würden ihm schon nahe gehen. Abgehärtet sei er durch seinen Beruf nicht geworden. Im Gegenteil, er sei mit dem Alter sensibler geworden, nicht zuletzt auch wegen seinem eineinhalb Jahre alten Enkelkind.

Nach einem einjährigen Abstecher als Qualitätsbeauftragter des Schweizerischen Interverbands für Rettungswesen übernahm Becker 2013 die Leitung des Rettungsdiensts Seetal. Statt jeden Tag nach Bern zu pendeln, lag sein Arbeitsort nun vor der Haustüre, denn die vierköpfige Familie lebt seit 1995 in Hochdorf. Seit dieser Zeit ist Becker Mitglied beim 1975 gegründeten Seetaler Rettungsdienst, der als privater Verein organisiert ist. Er hat bei den Seetalern schon früher als Freelancer Dienst geleistet und Weiterbildungen durchgeführt.

Seetaler Sanitäter rücken in weniger als zwei Minuten aus

In Hochdorf habe er die Strukturen gefestigt, ein Qualitätsmanagement eingeführt und die Einsatzzeiten verbessert. «Wir rücken nun in unter zwei Minuten aus, das ist sehr schnell.» Die Pikettdienste erfolgen seit einigen Jahren ausschliesslich vom neuen, 2010 erstellten Gebäude an der Hauptstrasse aus. Früher leisteten die freiwilligen Fahrer und Betreuerinnen von zuhause aus Dienst. Tempi passati: Heute arbeiten 18 professionelle Rettungssanitäter inklusive Auszubildende sowie 20 Freelancer in Hochdorf.

In die Schlagzeilen geriet der Rettungsdienst Seetal vor vier Jahren, als er einen Auftrag für Rega-Verlegungsfahrten ans Luzerner Kantonsspital verlor. «Das war nicht nachvollziehbar, denn die Rega war ja zufrieden mit uns», sagt Becker. Den Grund dafür kenne er bis heute nicht. Ein Jahr später gab zu reden, dass die Seetaler nicht an einem Pilotprojekt teilnehmen durften, das die Zusammenlegung der Zentralschweizer Rettungsdienste zum Ziel hat. Mittlerweile habe sich die Situation sehr beruhigt, sagt Becker, der RD Seetal und das Luks hätten sich angenähert. So haben beide Rettungsdienste seit Anfang Jahr die gleiche medizinische Leitung.

Konflikt entzündet sich an 24-Stunden-Dienst

Vor kurzem landete der Rettungsdienst erneut in den Medien. Grund war eine Aufsichtsbeschwerde, in welcher zu lange Arbeitszeiten und viele Kündigungen bemängelt wurden. Der Kanton hat die Seetaler in der Zwischenzeit von den Vorwürfen entlastet. Die Problematik habe sich hauptsächlich um die 24-Stunden-Dienste gedreht, sagt Günther Becker. Diese seien bei Rettungsdiensten nicht ungewöhnlich, doch im Kanton Luzern sei es nicht mit dem Arbeitsrecht konform. Man dürfe diese Dienste deshalb künftig nicht mehr planen. «Auch wenn die meisten unserer Rettungssanitäter gerne 24 Stunden am Stück arbeiten möchten.» Das wäre laut Becker auch gut machbar. Bei 5,7 Einsätzen innerhalb von 24 Stunden, die der RD im Jahresdurchschnitt leistet, komme die Erholung nicht zu kurz, gerade auch weil nachts weniger los sei.

Mehr Zeit und Musse gibt es für Becker ab Ende September, dann ist für den Geschäftsführer endgültig Schluss. Künftig will er mehr Zeit mit der Familie verbringen. Sie sei in all den Jahren schon etwas zu kurz gekommen. Auch die Schulbank will er drücken – und an der Seniorenuniversität in Luzern Philosophievorlesungen besuchen.