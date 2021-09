Kleinflugzeug landet vorsorglich auf Feld bei Adligenswil

Adligenswil Kleinflugzeug landet wegen Motorenproblem auf einem Feld Ein Kleinflugzeug ist auf einem Feld in Adligenswil notgelandet. Grund für die vorsorgliche Landung war ein Motorenproblemen, verletzt wurde niemand. 13.09.2021, 11.26 Uhr

Ein Pilot war am Samstag kurz nach 17 Uhr mit seinem Kleinflugzeug von Ecuvillens (FR) mit Ziel Hausen am Albis (ZH) unterwegs. Über dem Vierwaldstättersee bemerkte er Motorenprobleme, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Montag. Der erfahrene Pilot entschied sich für eine kontrollierte, vorsorgliche Notlandung nördlich von Adligenswil auf einem Feld, da der nächste Flugplatz Emmen für ihn nicht mehr erreichbar war.