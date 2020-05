Nottwil: Auto erfasst 65-jährigen Mann auf Fussgängerstreifen – der Fussgänger stirbt noch auf der Unfallstelle Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens auf der Kantonsstrasse in Nottwil ist ein Mann von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden. Für den 65-jährigen Fussgänger kam jede Hilfe zu spät. 21.05.2020, 14.06 Uhr

(zim) Am Mittwoch, 20. Mai, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer um 19.50 Uhr in Nottwil auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kantonsstrasse, wo er rechts in Richtung Sursee abbog. Gleichzeitig trat ein 65-jähriger Fussgänger auf die Strasse, um auf dem Fussgängerstreifen auf Höhe des Restaurants Bahnhöfli die Kantonsstrasse zu überqueren.