36 Buben und Mädchen lernen in Nottwil das Fischerhandwerk

Nottwil Früh übt sich: So lernen Kinder das Fischerhandwerk Die Angel korrekt auswerfen, den richtigen Köder wählen und die Vorschriften kennen: Fischen will gründlich gelernt sein. In Nottwil fand ein entsprechender Kurs für Kinder statt. Hannes Bucher 22.08.2021, 20.57 Uhr

Die Sonne brennt am frühen Samstagnachmittag auf den Bootssteg in Nottwil. In der benachbarten Badi erfrischen sich Jung und Alt im Wasser oder räkeln sich auf der Wiese. Nicht so die 35 Buben und ein Mädchen auf dem Steg. Für sie ist nicht Baden angesagt, sie frönen ihrem Hobby, dem Fischen. Sie wollen einiges dazulernen, was sie vielleicht schon vom Papi oder dem grossen Bruder erfahren haben. Deshalb haben sie sich für den Jungfischerkurs eingeschrieben, zu dem der Fischerverein Sempachersee eingeladen hat.

Der Neuenkircher Patrick Stadelmann und weitere 13 Helfer führen die Buben und Mädchen in das Fischerhandwerk ein.

Helfer führen die Kinder in das Fischerhandwerk ein. Bild: Boris Bürgisser (21. August 2021)

Erst gab es am Vormittag Postenarbeit rund um Begriffe wie Rute, Rolle, Schnur, Köder, Knoten. Auch das Überprüfen des eigenen Materials war angesagt. Und wie überall gibt es auch beim Fischen Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Auch dies war ein wichtiges Thema am Vormittag.

«Fische hocken im Schatten»

Am Nachmittag kann das Gelernte umgesetzt werden. Die Helfer geben fachkundig und hilfsbereit Rat und Tipps, und sie übernehmen auch das Töten des allfälligen Fangs.

Die jungen Fischer sind konzentriert und geduldig. Sie wechseln vielleicht einmal die Position, wenn zum wiederholten Mal kein Fisch an der Angel zappelt.

Jungfischer auf dem Steg am Bootshafen in Nottwil. Bild: Boris Bürgisser (21. August 2021)

So hat etwa Simon Stirnimann aus Rüediswil seine Angel eben neu im Schatten eines Bootes ausgeworfen. «Die Fische hocken halt gern im Schatten», erklärt er. Was hat er heute Wichtiges erfahren, was er nicht schon vom Grossvater wusste, mit dem er oft fischen geht? Nun, im Speziellen die Auswurftechnik, so etwa den «Pendelwurf». Nicht unbedingt weit, vielmehr genau müsse dieser sein, berichtet der Zehnjährige. Das scheint gelungen, denn Simon hat vor kurzem ein Egli herausgezogen. Jetzt ist der Fang in der Kühltruhe versorgt.

Keiner zu klein, ein rechter Fischer zu sein – dies gilt offensichtlich für den siebenjährigen Luis Kaiser, den jüngsten Kursteilnehmer. Luis scheint extrem ins Angeln vertieft und lässt sich kaum ablenken. Dann zeigt er aber stolz sein professionelles Equipment. Den speziellen Koffer etwa mit den fein säuberlich geordneten 70 Ködern. Er öffnet eine weitere Schublade: «Das sind die Köder für den Hecht.» Ob er denn auch einen grossen Fisch zu bändigen vermöchte? «Aber sicher», ist er überzeugt. Helfer Daniel Scheuber steht bei Luis. Er ist angetan von den Fachkenntnissen des Siebenjährigen: «Seine Handgriffe sitzen. Er weiss, was er will.»

Beim Fischen ist Geduld gefragt. Bild: Boris Bürgisser (21. August 2021)

Nicht wie viele andere von Grossvater oder Vater hat der Buchrainer Lenny Fischer das Angeln erlernt. «Ich gehe gerne an Bäche und Flüsse. Da habe ich einmal Fischern länger zugeschaut. Das will ich auch machen», habe er sich gesagt. Gesagt, getan und gleichzeitig den Vater angesteckt. Nun seien sie beide begeisterte Angler. Heute habe er nebst dem besseren Auswerfen auch noch Knoten für die Rute kennen gelernt.

Fischerinnen sind auf dem Vormarsch

Gerade ein Mädchen war am Samstag dabei – bleibt das Fischen eine Buben- respektive Männerdomäne? «Es gibt immer mehr Frauen, die das Fischen entdecken», sagt Mirjam Discepolo-Käch. Die Kassierin des Fischervereins Sempachersee ist als Helferin dabei. «Ich habe früher selber Angst gehabt vor Fischen, durch das Tauchen diese dann verloren.» Jetzt sei sie begeisterte Fischerin: «Fischen ist ein guter Ausgleich, gerade auch für Kinder.» Der Gedanke der Nachhaltigkeit komme gezielt zum Tragen: Was kommt auf den Tisch? Woher kommt das? Wie gehe ich mit der Natur um?

Zum letzten Mal hat Patrick Stadelmann dieses Jahr den Anlass organisiert, Vereinskollege Noah Müller wird ihn ablösen. Am Samstag hat er noch den Kurs abgeschlossen und den Jungfischern ein Zertifikat sowie einen Guide übergeben, mit dem sie das Gelernte auffrischen können.