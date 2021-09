Nottwil Marcel Hug mit dem Sportpreis des Kantons Luzern ausgezeichnet Am Montagabend konnten Luzerns beste Sportler und Funktionäre des Jahres 2020 durch den Kanton Luzern im Paraplegikerzentrum Nottwil endlich geehrt und ausgezeichnet werden. Dazu gab es eine Spezialehrung für den vierfachen Paralympic-Goldmedaillengewinner Marcel Hug durch Regierungsrat Guido Graf. 28.09.2021, 22.38 Uhr

Mit dem Sportpreis 2020 ausgezeichnet: Marcel Hug, zusammen mit IG-Sport-Präsident Urs Dickerhof (links) und Regierungsrat Guido Graf. Bild: PD / Martin Meienberger

Coronabedingt konnte der Kanton Luzern seine erfolgreichen Sportler und Funktionäre des Jahres 2020 erst am Montagabend im Paraplegikerzentrum ehren und feiern. Zu einer spontanen Spezialehrung durch Regierungsrat Guido Graf kam es dabei für den vierfachen Paralympics-Goldmedaillengewinner Marcel Hug. Direkt aus Berlin angereist, wo er am Sonntag einen weiteren Marathonsieg feiern konnte, durfte Hug in seiner zweiten Heimat Nottwil die Ehrung und den verdienten Applaus der anwesenden Gäste entgegennehmen. Wegen ihrer späteren Rückreise aus Berlin mussten sich die ebenfalls erfolgreichen Manuela Schär und Catherine Debrunner abmelden.