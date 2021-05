Nottwil Mehr Mitglieder und positives Nettoergebnis: Schweizer Paraplegiker-Stiftung blickt auf solides Jahr zurück Die Schweizer Paraplegiker Stiftung in Nottwil verzeichnet einen Mitgliederzuwachs und leistete vergangenes Jahr 2 Millionen Franken mehr Direkthilfe an Menschen mit Querschnittlähmung. Die Stiftung weist zudem ein positives Nettoergebnis aus. 12.05.2021, 11.09 Uhr

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Bild: PD

(pl) Die Mitgliederbeiträge und Spendenerträge der Schweizer Paraplegiker Stiftung beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 87,5 Millionen Franken, wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt. Dies ist eine halbe Million Franken mehr als im Vorjahr. Rund 29 Prozent der Mitgliederbeiträge und Spendenerträge flossen direkt an Menschen mit Querschnittlähmung in Form von Gönnerunterstützung und finanzieller Direkthilfe, heisst es in der Mitteilung. Dies entspricht einer Summe von 25,9 Millionen Franken.

Neunundzwanzig verunfallte Mitglieder bezogen Gönnerunterstützung im Gesamtbetrag von 6,8 Mio. Franken. 1220 genehmigte Gesuche für Direkthilfe machten 19,1 Mio. Franken aus. Sie finanzierten nicht gedeckte Pflegekosten, Beiträge an Hilfsmittel, Anpassungen von Fahrzeugen und Umbauten für hindernisfreie Wohnräume und Arbeitsplätze.

Mehr Pflegetage

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum versorgte im vergangenen Jahr 1168 Patientinnen und Patienten stationär – 83 mehr als im Vorjahr. Bei den Querschnittgelähmten sei der Anteil hochgelähmter Patienten mit 54 Prozent praktisch unverändert geblieben. Bei den unfallbedingten Rückenmarkverletzungen waren Stürze (43 Prozent), Sportunfälle (27 Prozent) und Verkehrsunfälle (27 Prozent) die häufigsten Ursachen

An den durchschnittlich 173 betriebenen Patientenbetten der Klinik wurden 56'367 Pflegetage (Vorjahr 52'265) geleistet. Die Anzahl Pflegetage stieg damit um rund acht Prozent, dies trotz einer Sperrung von rund 60 Betten über mehrere Monate aufgrund der Covid-19- Einschränkungen. Pro Patient und Tag seien durchschnittlich 6,4 Stunden pflegerische Leistungen erbracht worden – auf der Intensivstation seien es sogar über 14 Stunden pro Tag.

Ertragsentwicklung ausgebremst

Der Betriebsertrag wuchs auf 261,2 Millionen Franken – dies sind 1,3 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig erhöhten sich die Betriebskosten um 8,7 Millionen Franken. Die Finanzerträge und Kursgewinne machten trotz des Pandemiejahres ein positives Jahresergebnis von 1,4 Millionen Franken möglich, heisst es in der Mitteilung.

Stark gebremst wurde das Ertragswachstum bei den ambulanten medizinischen Dienstleistungen der Spezialklinik, bei der Bildungsanbieterin in der Rettungsmedizin und im gesamten Seminar- sowie Gastronomiebereich, schreibt die Stiftung. Zu einer Kostensteigerung hätten insbesondere die höhere Auszahlung für direkte Hilfe an querschnittgelähmte Menschen sowie das Personalwachstum als Folge der Klinikvergrösserung und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung im medizinischen Bereich geführt. Die Auswirkungen der Coronapandemie haben bereits auch das erste Quartal des neuen Jahres 2021 negativ beeinflusst, heisst es in der Mitteilung abschliessend.