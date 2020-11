Nottwil möchte zur ersten «plastikarmen» Gemeinde der Schweiz werden Nottwil sagt dem Plastik den Kampf an. Bei Anlässen, in der Verwaltung und auch bei Unternehmen soll möglichst auf den Kunststoff verzichtet werden. Ein Problem bleibt aber: das Recycling. Niels Jost 05.11.2020, 05.00 Uhr

Nottwil möchte zur ersten «plastikarmen» Gemeinde der Schweiz werden. Beim neuen Werkhof soll es eine Plastik-Sammelstelle geben, heute müssen die Leute dafür nach Sursee zur Josef Frey AG (im Bild). Bild: Patrick Hürlimann, (Sursee, 4. November 2020)

Der Plastikverbrauch in der Schweiz nimmt zu. An die 150 Kilogramm Kunststoffe werfen Frau und Herr Schweizer jedes Jahr weg. Vom Einweg-Plastiksäckli über Shampoo- und PET-Flaschen bis hin zu verarbeiteten Kunststoffen in Spielzeugen: Der Verwendungszweck dieses leichten, harten und doch biegsamen Materials ist schier unendlich. Und umweltschädlich. Denn hergestellt wird Plastik hauptsächlich aus Erdöl.