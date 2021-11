Nottwil SP-Ortspartei gegründet 24.11.2021, 05.00 Uhr

Die Sozialdemokraten sind in einer weiteren Landgemeinde vertreten. Am vergangenen Freitag hat sich die SP Nottwil gegründet, wie es in einer Mitteilung heisst. Federführend ist der Politikwissenschaftsstudent Elija Stäuble.