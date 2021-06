Schmerzen bei Querschnittgelähmten: Therapie Virtual Walking

Nottwil «Virtual Walking»: Diese Therapiemöglichkeit soll Schmerzen von Querschnittgelähmten verringern Kein Gefühl in den Beinen, aber trotzdem Schmerzen – das kann das Leben für Querschnittgelähmte zur Hölle machen. Das Zentrum für Schmerzmedizin in Nottwil und die Hochschule Luzern haben eine neue Therapiemöglichkeit entwickelt. Fabienne Mühlemann 22.06.2021, 05.00 Uhr

Marc Elmer ist seit vier Jahren gelähmt. Nach dem Start mit dem Gleitschirm kam es zum Unfall, bei dem er sich beide Sprunggelenke brach und eine Läsion im Rücken erlitt. Obwohl er kein Gefühl mehr in den Beinen hat, verspürt er dort seit dem Unfall Schmerzen. «Zu Beginn waren sie noch gering, ich dachte das gehört dazu und ich musste allgemein zuerst die neue Situation akzeptieren», sagt der 32-Jährige.

Doch dann wurden sie schlimmer. «Ich fing die Bauführerschule an, doch weil die Schmerzen zum Teil so stark wurden, konnte ich mich kaum noch konzentrieren und fühlte mich unter Druck. Es musste eine Lösung her», so der Glarner. Zu Beginn habe er es mit Medikamenten versucht, doch das habe überhaupt nicht funktioniert. Und auch andere Methoden hätten keine grosse Wirkung gezeigt.

Wirksamkeit von Behandlungen ist begrenzt

Studien zeigen, dass rund 75 Prozent der Querschnittgelähmten unter chronischen Schmerzen leiden, oft in Körperbereichen, die sie eigentlich gar nicht mehr spüren, erklärt André Ljutow, Chefarzt Zentrum für Schmerzmedizin im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil. Diese seien von Patient zu Patient unterschiedlich lokalisiert. Für die Behandlung gäbe es von Medikamenten bis Physiotherapie oder Operationen verschiedene Ansätze. Doch die Wirksamkeit sei begrenzt. Nun haben das Zentrum für Schmerzmedizin und die Hochschule Luzern eine Therapieform, genannt «Virtual Walking», entwickelt.

Patient Marc Elmer bei der Therapie «Virtual Walking».

Bild: Pius Amrein (Nottwil, 17. Juni 2021)

Sie funktioniert folgendermassen: Der Patient hievt sich in einen umgebauten Elektrorollstuhl, vor ihm befindet sich eine Leinwand, dahinter ein grünes Leintuch. Auch auf seine Beine legt er ein solches Tuch. Eine Kamera in der Leinwand nimmt den Oberkörper auf. Durch eine Software wird dieser mit einem Video von zwei gesunden laufenden Beinen und einer bewegten Naturszene zusammengefügt und mit Hilfe eines Beamers auf die Leinwand projiziert. Dann fängt der umgebaute Elektrorollstuhl an, die Beckenbewegungen beim Laufen nachzuahmen, in dem der Sitz auf und ab schwankt – und schon sieht sich der Patient auf der Leinwand gehend in einem Wald.

André Ljutow, Cherarzt Zentrum für Schmerzmedizin

Bild: Pius Amrein

Doch inwiefern wirkt es schmerzlindernd, wenn man sich selber laufen sieht? André Ljutow erklärt: «Ein Querschnittgelähmter sieht zwar seine Beine, spürt sie aber nicht. Das erzeugt einen Konflikt im Gehirn, denn die Informationen aus dem Nervensystem sind widersprüchlich. Dies führt zu den Schmerzen.» Der Anblick des eigenen Körpers von aussen, der so wie früher auf eigenen Beinen geht, soll das Gehirn von diesem Widerspruch entlasten. «Wir gehen aktuell davon aus, dass die optischen Eindrücke einen Reorganisationsprozess oder Lernprozess im Gehirn einleiten, mit dem der Konflikt der widersprüchlichen Informationen aufgelöst werden kann. Deshalb erwarten wir auch langfristig stabile Ergebnisse.»

Therapie soll weiter optimiert werden

Die Idee ist nicht neu, sie wurde bereits 2007 wissenschaftlich publiziert. Das Team wollte jetzt diese Form der Therapie zeitgemäss umsetzen. Ziel war es, den Eindruck des Gehens so realistisch wie möglich zu gestalten. «Das war dann auch die grösste Herausforderung für uns. Die Bilder müssen zusammenstimmen – die Grösse, die Winkel, die Distanz. Die Entwicklung hat rund vier Jahre gedauert, in denen wir etwas Einzigartiges schaffen konnten, denn etwas Vergleichbares gibt es meines Wissens nicht», sagt Roger Abächerli, Dozent am Institut für Medizintechnik an der Hochschule Luzern. Das Projekt soll nun durch Spendengelder abgedeckt werden.

Illustration: PD

Derzeit wird «Virtual Walking» über 6 Wochen angewendet, die Dauer pro Sitzung beträgt zwischen 10 und 20 Minuten. «Wie lange die Wirkung anhält, ist aktuell noch unklar», sagt Chefarzt Ljutow. Auch seien nicht alle Patienten dafür geeignet, dazu müssen Vorabklärungen gemacht werden. «Die Therapie funktioniert nicht bei allen Arten von Schmerzen, ausserdem muss die Person auch psychisch stabil sein, da sie sich wieder gehend sieht.» Aktuell würden zwei andere Zentren ebenfalls an einer solchen Therapieform arbeiten.

«Wir sind daher dabei, weitere Daten zu sammeln und ‹Virtual Walking› weiter zu optimieren.»

Marc Elmer hat die Therapie bereits abgeschlossen und ist sehr zufrieden, wie er sagt. «Es ist eine super Sache, sich wieder laufen zu sehen. In kleinen Schritten habe ich ausserdem eine Schmerzlinderung gespürt und die Schmerzspitzen haben sich reduziert, schon das ist ein Erfolg.» Ob die Linderung in Zusammenhang mit der Therapie steht, wisse er nicht. Auch eine Änderung der Lebenssituation könne einen Einfluss haben. «Doch es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ganz verschwinden wird der Schmerz wohl nie.»