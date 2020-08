Porträt Nottwilerin will mit neuer Privatschule selbstbestimmte Lernformen vermitteln Nächste Woche startet Esther Dissler (35) mit ihrer Privatschule in Nottwil. Statt Konkurrenzdenken soll in ihrer Schule das Lernen aus Neugier im Vordergrund stehen. Ernesto Piazza 12.08.2020, 12.28 Uhr

Hier in Eggerswil, Nottwil, eröffnet Esther Dissler kommende Woche ihre Privatschule.

Bild: Pius Amrein (11. August 2020)

«Ich bin freudig gespannt, was auf mich zukommt», sagt Esther Dissler und lächelt. Das Spiel- und Lernzimmer, das Bastel- und Malatelier, die Küche: Alles steht bereit. Es kann losgehen. Auf das kommende Schuljahr hin startet die 35-jährige Primarlehrerin in Nottwil mit ihrer Privatschule «dein Sprungbrett» mit fünf Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren. Das sei eine gute Anzahl, um zu beginnen. Mit dazu gehören auch ihre beiden Buben. Den Vier- und den Sechsjährigen unterrichtete die verheiratete Mutter bisher im «Homeschooling».

Auf Ausbildung zur Primarlehrerin folgte Ingenieurstudium

Dass Esther Dissler dereinst diesen beruflichen Weg einschlägt, war irgendwie absehbar. Sie erzählt:

«Ich war kein angepasstes Kind, suchte meine Freiräume, hatte oft Mühe mit den schwerfälligen Strukturen der Volksschule.»

Dennoch besuchte sie nach der Primar- und Sekundarschule das Kurzzeitgymi, liess sich an der Pädagogischen Hochschule zur Primarlehrerin ausbilden. Später fügte sie ihrem Bildungsweg an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur noch ein Ingenieurstudium an. Zuletzt arbeitete Esther Dissler als Fachbereichsleiterin Mediamatik an der Berufsfachschule Sursee. «Das war ein cooler Job», der ihr den Entscheid für ihren neuen Weg schwierig machte. Es habe ihr aber zusehends Mühe bereitet, zu sehen, wie viele Berufsschüler mit einer passiven Konsumhaltung in den Unterricht kommen. Dissler ist überzeugt:

«Unsere Kinder brauchen andere Schul- und Unterrichtsstrukturen.»

Ihre Schüler sollen kritisch denkende Persönlichkeiten werden

Dieses «andere» will Dissler den Kindern mit ihrer Privatschule vermitteln. Offene, selbstbestimmte Lern- und Lebenssettings seien wichtig, so werde Lernen nachhaltig. Ihre Schülerinnen und Schüler sollen zu weltoffenen, kritisch denkenden Persönlichkeiten heranwachsen. Zu Jugendlichen, die sich kennen, die zu sich und zu ihren Anliegen stehen und sich dafür einsetzen. Und sie will ihnen auch den Weg für die digitale Welt von morgen ebnen.

«Bei uns finden Kindergarten- und Primarschulkinder die Bedingungen vor, mit Begeisterung, Vertrauen und Neugier, selbstbestimmt, spielend und ohne Druck zu lernen», so die Schulleiterin. Dieser Weg wird frei von Konkurrenzdenken beschritten. «Ich möchte den Kindern die Möglichkeit bieten, dass sie sich im Jetzt entfalten können.»

Lehrerin hat alle Familien zu Hause besucht

Hierfür hat Esther Dissler nichts dem Zufall überlassen. Sie hat alle Familien zu Hause besucht und interessiert sich für das Kind und dessen Umfeld. «Die Eltern sollen dem Weg des Kindes genauso vertrauen, wie ich das tue», sagt sie. «Jedes Kind ist einzigartig, eine komplette Persönlichkeit und soll als Mensch ernst genommen werden.» Esther Dissler sieht «dein Sprungbrett» nicht als Schule mit Schülerinnen und Schülern, «es ist ein Ort an dem zusammengelebt und gelernt wird».

Da es eine Tagesschule ist, wird auch gemeinsam gekocht und gegessen. «Wir lernen miteinander und voneinander, ohne spezifische Klassen, gesamtheitlich.» Dies ist aber stets mit dem Anspruch verbunden, die gemäss Lehrplan 21 verlangten Kompetenzen zu erfüllen.

Schule auf dem Bauernhof wurde nicht bewilligt

Bis das Projekt allerdings startklar war, kostete dieses Esther Dissler einiges an Engagement und Durchhaltewillen. Bereits im Februar 2019 hatte sie ihr Konzept beim Kanton eingereicht. Doch ihr ursprünglicher Plan, die Schule auf einem Bauernhof zu führen, wurde nicht bewilligt. «Diese Umgebung mit Garten und Tieren wäre für die Kinder ideal gewesen», erklärt sie. Doch es musste nicht sein. Die Absage führte zu zeitlichen Verzögerungen, auch zum Umdenken. Corona sei bei diesem Prozess aber nicht hemmend gewesen, habe beim Hinterfragen von Werten und Normen sogar eher als Beschleuniger gewirkt.

Mit dem Betrieb der Privatschule möchte Esther Dissler erreichen, «dass sich jedes Kind in seiner Einzigartigkeit entwickeln kann». Wobei dem Betrieb keineswegs das Etikett einer Eliteschule anhaften soll. Trotzdem ist ihr bewusst, dass eine Privatschule von Kindern besucht wird, in deren Familien die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind. Daher ist geplant, einen Fonds zu errichten und zur Äufnung beispielsweise Stiftungen anschreiben. Mit diesem Geld könnten Härtefälle abgefedert werden. Der Besuch der Privatschule kostet für ein Kind monatlich 980 Franken. Für Geschwister gibt es einen Rabatt von 25 Prozent. Der Preis beinhaltet nebst dem Unterricht auch die Zwischenverpflegungen und pro Woche zwei Mittagessen.

Schule will dereinst neun Schuljahre anbieten

Längerfristig plant Esther Dissler mit zehn bis zwölf Kindern. Ebenfalls ein Ziel ist es, neun Schuljahre abzudecken. Unterstützt wird sie durch Regula Steiner (Kindergärtnerin und Heilpädagogin) und Evelin Bucher (Lehrerin für Basisstufe). Die Schulleiterin weiss, sie ist Dreh- und Angelpunkt, viel wird an ihrer Person haften bleiben. Dennoch sie ist überzeugt, dass dieser Weg für sie der Richtige ist. «Deshalb stecke ich auch mein ganzes Herzblut in meine neue berufliche Aufgabe.» Es sei ihr ein Anliegen, Menschen der nächsten Generation, etwas mitzugeben. Sie sagt und lächelt erneut:

«Wir leben momentan in einer Zeit, wo ein ganzheitliches Erwachen stattfinden muss.»

Hinweis: Am 7. September findet um 19 Uhr im «Sprungbrett», Eggerswil 6, Nottwil, für interessierte Eltern ein Informationsabend statt. Mehr Infos gibt es hier.