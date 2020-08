Novum im Kanton Luzern: Die Grünen wählen ein Präsidenten-Trio Irina Studhalter, Hannes Koch und Raoul Niederberger leiten neu die Grünen Kanton Luzern. 20.08.2020, 22.37 Uhr

Von links nach rechts: Raoul Niederberger, Irina Studhalter und Hannes Koch. Bild: PD

(sma/jon) Das gab es noch nie bei einer Luzerner Partei: An der Jahresversammlung der Grünen in der Braui in Hochdorf sind am Donnerstagabend gleich drei Personen ins Präsidium gewählt worden. Es sind dies Irina Studhalter (27, Luzern), Hannes Koch (47, Horw) und Raoul Niederberger (29, Kriens). Das Trio folgt auf Maurus Frey, der neu in den Krienser Stadtrat gewählt wurde und daher das Präsidium abgibt. Die etwa 40 anwesenden Mitglieder wählten das Trio einstimmig.