Stiftung Nun ist die Höhe der Spende an die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz klar Die Walter-Haefner-Stiftung tätigt eine Grossspende an die neu gegründete Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz. Nun hat die Stiftung des Amag-Gründers die Höhe der Spende bekanntgegeben. Roseline Troxler 26.11.2020, 18.45 Uhr

Das Kinderspital Luzern wurde 1971 erbaut – der Sanierungsbedarf ist gross. Bild: Philipp Schmidli

Die neu gegründete Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz will die Forschung am Kinderspital Luzern fördern (wir berichteten). Zwei namhafte Donatoren haben bereits Unterstützung zugesichert. Während die Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt zwei Millionen Franken als Anschubfinanzierung beisteuert, tätigt die Walter-Haefner-Stiftung eine Grossspende in zweistelliger Millionenhöhe an die neue Stiftung. Die Zürcher Stiftung wurde durch Amag-Gründer Walter Haefner ausgestattet und später durch die Familie seiner Tochter Eva Maria Bucher-Haefner weiter alimentiert.