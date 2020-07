Nun ist klar, wann die Luzerner Psychiatrie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird Der Luzerner Regierungsrat hat die ersten Statuten für die Aktiengesellschaften des Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie beschlossen. In der Botschaft wird auch definiert, wann die Auslagerungen erfolgen sollen. Roseline Troxler 14.07.2020, 08.51 Uhr

Die Luzerner Psychiatrie in St. Urban soll per Mitte 2022 in eine Aktionsgesellschaft umgewandelt werden.

Bild: Pius Amrein

Das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie werden von selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten in gemeinnützige Aktiengesellschaften umgewandelt. Dem revidierten Spitalgesetz hat der Luzerner Kantonsrat Ende Jahr in erster und im Januar dann in zweiter Lesung klar zugestimmt. Gegen die Umwandlung waren die Linken.