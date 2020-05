Nun sind in Luzern wieder Fahrprüfungen möglich – aber nur mit Maske Beim Strassenverkehrsamt und der Luzerner Polizei gibt’s Lockerungen. Kein Pardon kennt man nach wie vor beim Versammlungsverbot. Bereits wurden 1600 Bussen ausgestellt. Evelyne Fischer 08.05.2020, 15.29 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die ersten Lockerungen Ende April und der Öffnungsschritt vom Montag rütteln an der Disziplin der Bevölkerung: «Viele meinen offenbar, die Verbote der bundesrätlichen Verordnung würden nicht mehr gelten. Dem ist aber nicht so», sagte Adi Achermann, Kommandant der Luzerner Polizei, an der Medienkonferenz des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom Freitag.

«Bislang haben wir rund 1600 Ordnungsbussen ausgestellt.»

Wie Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam es primär zu Verstössen gegen das Versammlungsverbot und den Zwei-Meter-Abstand. «Die 100-Franken-Bussen wurden im ganzen Kanton ausgestellt», sagt Bertschi. Die Verteilung entspreche in etwa der Bevölkerungsstruktur. Ergo fielen in der Stadt und Agglomeration Luzern mehr Bussen an als etwa im Entlebuch.

Ob zwischen der Zahl der Ordnungsbussen und dem ersten Lockerungsschritt ein Zusammenhang bestehe, sei schwierig zu sagen. «Wir stellen fest, dass bei schönem Wetter mehr Bussen ausgestellt werden mussten, da sich dann mehr Personen draussen aufhielten.» Man habe die Schraube diesbezüglich nicht angezogen: «Die Luzerner Polizei hat seit Beginn der Coronakrise mit Augenmass, aber konsequent die Verordnung durchgesetzt. An dieser Praxis hat sich nichts geändert.»

Weiterhin erhöhte präventive Polizeipräsenz

Während nun unter anderem die Schalter des Pass- oder Fundbüros ab Montag wieder geöffnet werden, bleiben kleinere Polizeiposten bis auf Weiteres geschlossen – zugunsten einer erhöhten präventiven Präsenz, auch wegen der Kinder, die nun wieder zur Schule gehen. Der Kommandant überbrachte auch positive Neuigkeiten.

«Die befürchtete Welle von häuslicher Gewalt konnte in Luzern nicht festgestellt werden.»

Zu Beginn der Pandemie habe man «kurzfristig einen Hype» bei Cyberdelikten beobachtet: Es kursierten etwa E-Mails, in denen Betrüger Schutzmasken zum Kauf anboten. Nach einer Warnung der Polizei habe sich die Situation aber wieder eingependelt.

Laut Achermann gab es bei der Luzerner Polizei einige Mitarbeiter, die sich nach dem Kontakt mit Corona-Infizierten in Quarantäne begeben mussten. Zwei Personen mit Symptomen habe man getestet, das Ergebnis sei aber negativ ausgefallen.

Für Schiffsführerprüfung brauchts auch Handschuhe

Einen Schritt zurück in Richtung Normalbetrieb macht auch das Strassenverkehrsamt: Fahrlehrer dürfen ab Montag wieder unterrichten. «Von da an werden wir auch wieder Theorie- und praktische Führerprüfungen durchführen», sagte Peter Kiser, Leiter des Strassenverkehrsamts. Allerdings gilt es, Schutzvorkehrungen zu beachten: Bei den praktischen Prüfungen ist eine Schutzmaske Pflicht, die der Kandidat mitbringen muss. Auf dem Schiff brauchts zusätzlich Handschuhe. Neuralgische Punkte – etwa Lenkrad oder das Steuerruder – müssen desinfiziert werden. Zudem ist eine Selbstdeklaration über den Gesundheitszustand vonnöten.









Bild: Severin Bigler

Kiser wies darauf hin, dass sich der grösste Teil der Dienstleistungen elektronisch oder per Post erledigen lasse. Bei der Fahrzeug-Zulassung werde nach wie vor mit einem Tropfensystem der Einlass ins Gebäude begrenzt. Bei grösseren Kundenfrequenzen könne es zu einer Warteschlange kommen.

Winiker: «Wir müssen unbedingt eine zweite Welle verhindern»

Zum Schluss der Pressekonferenz mahnte Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) trotz aller möglicher Euphorie mit Blick auf die Lockerungen die Pandemiesituation nicht auszublenden. «Wir alle müssen auch weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln strikt einhalten. Die Zahl der Neuerkrankungen ist zwar markant gesunken, aber die Zahl ist nicht Null.»

Bislang wurden in Luzern 713 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 19 Menschen verstarben (Stand Freitagmittag). 28 Personen sind hospitalisiert, 6 benötigen Intensivpflege. Die Gesundheit gehe weiterhin vor, sagte Winiker. Aber nun sollen auch die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben wieder in die Gänge kommen. «Es gilt hier das Optimum zu erzielen.» Ein Optimum sei kein Maximum, man müsse die Balance finden. «Wir müssen unbedingt eine zweite Welle verhindern.»