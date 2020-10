Kulturgüterschutz im Kanton Luzern: Nun wird auch der Adel evakuiert Gemälde, Uniformen, antike Möbel: Was die Feuerwehr zuerst retten soll, wird jetzt kantonsweit erfasst. Den Einstand gab das Schloss Heidegg, wo das Bild eines ehemaligen Schlossherrn zu zehn auserlesenen Objekten zählt. Alexander von Däniken 20.10.2020, 18.39 Uhr

Daniel Enzler, Leiter des kantonalen Zivilschutzes, Vinzenz Graf, Feuerwehrinspektor und Stabschef sowie Dieter Ruckstuhl, Kurator des Schlosses Heidegg (von links), in einem Saal des Schlosses. Nadia Schärli (Gelfingen, 20. Oktober 2020)

Stolz blickt Schlossherr Ludwig Pfyffer vom Gemälde auf den Saal im Schloss Heidegg. Der Staatsmann und Patrizier wurde zu seinen Lebzeiten im 16. Jahrhundert als Schweizerkönig bezeichnet, seine Nachfahren als Barone. Allein das Gemälde hat deshalb einen hohen kulturellen Wert. Stolz darf Pfyffer posthum sein, das sein Bildnis bei einem allfälligen Brand des Schlosses Heidegg zu den ersten zehn Kulturgütern gehört, die zuerst evakuiert werden.

Das Inventarisieren und Priorisieren von wertvollen Gemälden, Statuen, Kleidungsstücken oder Möbeln ist im Kanton Luzern noch keine Selbstverständlichkeit, obwohl der Kulturgüterschutz gesetzlich verankert ist. Schon das Haager Übereinkommen von 1954 gibt vor, solche Objekte zu sichern und respektieren. Über den ganzen Kanton verteilt gibt es 138 Objekte von nationaler Bedeutung, sogenannte A-Objekte. Rund 6000 sogenannte B-Objekte sind von regionaler Bedeutung.

Nur Stadt Luzern führt bis jetzt ähnliches Inventar

«Ludwig Pfyffer» und neun weitere Objekte aus dem Schloss Heidegg in Gelfingen sind nun die kantonsweit Ersten, bei denen die Feuerwehr genau weiss, was zu tun ist. Nur die Stadt Luzern kennt bereits ein ähnliches Inventar – der Brand der Kapellbrücke 1993 hat seine Spuren hinterlassen.

Unter dem wachsamen Blick von Ludwig Pfyffer haben gestern Feuerwehrinspektor und Stabschef Vinzenz Graf, der kantonale Zivilschutzleiter Daniel Enzler und Schloss-Kurator Dieter Ruckstuhl den wiederbelebten Kulturgüterschutz den Medien vorgestellt. Alle betonten, dass es die grösste Herausforderung ist, alle involvierten Partner an einen Tisch zu bringen. Dabei helfen soll ein von Walter Häller produzierter Kurzfilm, der gestern Premiere hatte und bald der Öffentlichkeit gezeigt werden soll. Denn schützenswerte Kulturgüter gibt es nicht nur in Schlössern, sondern auch in Privathaushalten. «Wir wollen auch die privaten Besitzer wertvoller Kulturgüter erreichen», sagte Vinzenz Graf. Der Film soll ein Einstieg in ein gemeinsames Gespräch mit dem Zivilschutz und der Feuerwehr sein.

An solchen Gesprächen wird definiert, welche Objekte bei einem Brandfall oder einer anderen Katastrophe zuerst evakuiert werden – nach den Menschen versteht sich. «Die Auswahl ist sehr schwierig», blickte Kurator Dieter Ruckstuhl zurück. Das Bärenfell zum Beispiel sei keine 20 Franken wert, rufe aber bei vielen Schlossbesuchern Erinnerungen an das Tigerfell aus «Dinner For One» hervor – oder führe zu Diskussionen über die Bedeutung solcher Exponate in der heutigen Zeit.

Geklärt wird auch, ob es eine Leiter braucht

Ist die Auswahl getroffen, vermessen Kulturgüterschutz-Spezialisten des Zivilschutzes die Objekte. Sie notieren zum Beispiel bei Gemälden, wo sie wie aufgehängt sind, ob es eine Leiter braucht und wie die Gemälde transportiert werden. So entstehen genaue Anleitungen für jedes einzelne Objekt. Diese werden in einem Dossier gesammelt und der zuständigen Feuerwehr sowie dem Besitzer ausgehändigt.

«Einmal zerstört, immer zerstört.»

Damit hob Zivilschutzleiter Daniel Enzler die Wichtigkeit einer solchen Dokumentation hervor. Bis diese fertig ist, kann im Fall des Schlosses Heidegg ein Jahr dauern, bei einzelnen privaten Kulturgütern wenige Wochen. Der Kulturgüterschutz ist eine Kernaufgabe des Zivilschutzes. Der kantonale Zivilschutz hat sich nun zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren alle wichtigen Kulturgüter zu inventarisieren.

Das setzt laut Vinzenz Graf voraus, dass alle involvierten Partner an einen Tisch sitzen: Neben dem Zivilschutz und der zuständigen Feuerwehr sind dies der Besitzer oder Verwalter des Kulturguts und bei Bedarf auch die kantonale Denkmalpflege. Dass diese Bemühungen berechtigt sind, zeigt nicht nur der Blick zurück auf den Brand der Kapellbrücke, sondern zum Beispiel auch auf den Brand des historischen Hotels Schlüssel 2018 in Luzern.