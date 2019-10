«Nur ein weiteres Café» eröffnet an der Zürichstrasse in Luzern

Coffee Shop statt Schuhgeschäft: Die Lücke, die das Schuhparadies an der Zürichstrasse 4 in der Stadt Luzern hinterlassen hat, wird mit dem Coffee Shop «Jacs» geschlossen.

Wo an der Zürichstrasse 4 in Luzern bisher Schuhe verkauft wurden, werden schon bald Kaffeespezialitäten serviert. (Bild: Google Maps)

(zim) Im Baugesuch der Bauherrschaft Jacs Operating AG mit Sitz in Emmenbrücke ist von einem Einbau eines Restaurant/Coffee Shops die Rede. Laut «Zentralplus» sollen ab kommendem Jahr den Gästen im «Jacs» ausserordentliche Kaffeespezialitäten, frische Salate, Sandwiches und Quiches angeboten werden.

Der Umbau vom Schuhgeschäft zum Kaffeehaus kostet rund 600'000 Franken und soll noch im November abgeschlossen sein. Die Eröffnung könnte noch dieses Jahr über die Bühne gehen, so Geschäftsführer Roland Rillig von der Jacs Operating AG gegenüber «Zentralplus». Der Coffee Shop soll auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern bis zu hundert Gästen Platz bieten.

«Jacs» steht für «Just another Coffee Shop» («Nur ein weiteres Café») – doch Betreiber Rillig spricht beim gewählten Namen von einer bewussten Untertreibung. Vielmehr wolle er mit nachhaltigen und Schweizer Produkten von hoher Qualität mit den internationalen Ketten und deren Produkten mehr als nur mithalten. Beispielsweise seien die Take-away-Materialien komplett kompostierbar und die Produkte fast ausschliesslich aus der Schweiz.

Geht es nach dem Willen von Roland Rillig, so ist das «Jacs» zwar sein erstes Lokal an öffentlicher Lage, doch keineswegs das letzte. Seine Vision sei es, eine schweizweit präsente Restaurant-Kette aufzubauen. Ein gelungener Start in Luzern wäre die perfekte Grundlage dafür.