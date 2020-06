Soll das Luzerner Theater zu einem reinen Gastspielhaus werden? FDP will Debatte ohne Scheuklappen Das künftige Betriebsmodell des Luzerner Theaters soll ohne Tabus evaluiert werden, fordert eine FDP-Motion. Robert Knobel 12.06.2020, 05.00 Uhr

Kein Gastspiel: Herbert Fritschs «Salome» feierte im Dezember 2019 Premiere. Im Bild Heather Engebretson als Salome. Bild: PD/Luzerner Theater

Neben dem baulichen Schicksal des Theatergebäudes wird bekanntlich auch leidenschaftlich über die inhaltliche Zukunft des Luzerner Theaters diskutiert. Hat die traditionelle Form des Stadttheaters mit fest angestellten Künstlern noch eine Zukunft? Soll künftig auch die freie Theaterszene regelmässige Auftritte an der Reuss haben? Oder soll das Theater gar zum reinen Gastspielbetrieb umfunktioniert werden?

Während die Stadt Luzern die bauliche Erneuerung des Theaters vorantreibt, spielt der Kanton als weiterhin wichtiger Geldgeber bei der inhaltlichen Neuausrichtung eine zentrale Rolle. Im Vernehmlassungsentwurf zum neuen Kulturförderungsgesetz macht der Regierungsrat klar, dass er das Rad nicht neu erfinden will. Zwar sollen vermehrt Kooperationen eingegangen werden, etwa mit der lokalen Theaterszene, doch am Grundprinzip soll sich nichts ändern: Das Luzerner Theater soll von einem Intendanten künstlerisch geführt werden, «sodass es sich von der Beliebigkeit eines reinen Gastspielhauses abhebt», wie es im Bericht heisst. Gleichzeitig soll der Fokus auf Oper, Operette und Musical das Renommee Luzerns als Musikstadt festigen.

Millionen sparen – dank Vorbild Winterthur

Für FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp kommt dieses Bekenntnis zum Status quo zu früh. Um einen fundierten Entscheid für die Zukunft des Luzerner Theaters fällen zu können, müssten erst verschiedene Modelle geprüft und miteinander verglichen werden. Genau dies fordert er in einer Motion, die er heute eingereicht hat. Konkret sollen drei Varianten geprüft werden: reiner Gastspielbetrieb, Fortführung des bisherigen Modells sowie eine Mischform, bei der nur noch das Musiktheater selber produziert wird, während Schauspiel und Tanz durch Gastspiele abgedeckt werden. Dass eine Stadt wie Luzern nicht zwingend ein eigenes Theaterensemble brauche, zeige das Beispiel Winterthur, so Zemp. Das dortige Theater funktioniere als reines Gastspielhaus und komme mit einem Budget von 8,7 Millionen Franken aus – einem Bruchteil der rund 24 Millionen in Luzern. «Bei einem Gastspielhaus à la Winterthur würden also mehrere Millionen an Subventionen freigespielt», so Gaudenz Zemp in seiner Motion. Mit dem eingesparten Geld könnte man beispielsweise kulturelle Akti­vitäten in der Agglomeration oder auf der Landschaft finanzieren.

Ein ähnlicher Vorstoss von FDP, CVP und Grünen, der vertiefte Abklärungen über Betriebsmodelle forderte, wurde 2019 auch in der Stadt Luzern überwiesen. Doch der Stadtrat argumentiert ähnlich wie der Regierungsrat und favorisiert Optionen, die grundsätzlich auf dem bisherigen Modell beruhen.

Kantonsrat Urs Dickerhof (SVP) erhofft sich von einer Auswahl der Modelle mehr Transparenz «und schlussendlich auch Klarheit in einem Entscheidungsprozess». Bei der Frage, welches Modell für Luzern geeignet ist, verweist Dickerhof wie Gaudenz Zemp auf Winterthur als Beispiel. Eine andere Möglichkeit wäre ein Mehrspartentheater, in dem die Künstler produktionsbezogene Gastverträge erhalten. Solche Modelle gebe es beispielsweise in Deutschland. «Die von englischen Theatermachern gemachte Aussage, man wolle kein überästhetisiertes europäisches Regietheater, muss zu denken geben. Dieses ist weder gewinnbringend noch eine Verbesserung der Situation in der Kultur», so Dickerhof.

Grünen-Kantonsrat Urban Frye findet es grundsätzlich gut, wenn die Regierung verschiedene Optionen prüft und aufzeigt. «Dann sieht man auch, was man verlieren würde – etwa wenn man das fixe Theaterensemble abschaffen würde.» Die Variante reines Gastspielhaus ist für Frye denn auch kaum eine Option. «Verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Theatern und mit der freien Luzerner Szene hingegen schon», so Frye.

Warnung vor Identitäts­verlust

Auch CVP-Kantonsrat Ferdinand Zehnder ist für eine Prüfung von verschiedenen Betriebsmodellen, betont aber: «Im Vordergrund soll nicht primär das Sparziel sein, es sollen die verschiedenen Möglichkeiten und deren Konsequenzen beleuchtet werden.» Persönlich favorisiere er wie bisher ein Mehrspartenhaus. «Ein reines Gastspielhaus würde dem Theater den Bereich der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und der Identifikation der Bevölkerung nehmen.» Auch eine Spezialisierung, etwa nur auf Schauspiel oder Musiktheater, sei aus künstlerischer und wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.