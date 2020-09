Luzerner Taxiunternehmen fürchten um ihre Existenz – Stadtrat erlässt Teil der Standgebühren Die Taxibranche in Luzern leidet immer noch stark unter der Corona-Pandemie. Der Stadtrat erlässt nun die Jahresgebühr zur Hälfte. 09.09.2020, 08.47 Uhr

Wer den Taxistand am Bahnhof Luzern benutzen will, zahlt 2000 Franken jährlich. Bild: Pius Amrein

(cza) Es ist ein schwieriges Jahr für Taxiunternehmen. Auch in der Stadt Luzern. 16 Taxibetreibende haben ihren Betrieb während des Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai 2020 komplett eingestellt. Andere haben ihr Personal um gut 50 Prozent reduziert, vereinzelt kam es auch zu Entlassungen.

Gemäss Hochrechnungen der Stadt Luzern muss die Branche über das ganze Jahr 2020 mit Umsatzeinbussen von mindestens 50 Prozent rechnen. Das schreibt die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung. Aufgrund der prekären Lage erlässt der Stadtrat den Taxifahrenden, die eine Bewilligung zur Nutzung der öffentlichen Taxistandplätze in der Stadt Luzern haben, 50 Prozent der Nutzungsgebühren.

Aktuell belaufen sich diese Gebühren auf 2000 Franken pro Jahr für jene, die auch die Taxistandplätze beim Bahnhof benutzen wollen. Die anderen zahlen 1000 Franken pro Jahr. Insgesamt profitieren von dieser Gebührenreduktion alle 55 Firmen und 45 Privatpersonen, die über eine Bewilligung zur Nutzung der öffentlichen Taxistandplätze auf Stadtluzerner Boden verfügen.

130'000 Franken werden zurückbezahlt

Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter der Abteilung Stadtraum und Veranstaltung, wird in der Mitteilung so zitiert: «Es steht ausser Frage, dass die Taxibranche stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen wurde. Weil die Stadt ein erhebliches öffentliches Interesse an einem gut funktionierenden Taxiangebot hat, ist die Gebührenreduktion rechtlich vertretbar. Zudem möchten wir damit unseren Taxifahrenden, die sich in einer schwierigen Lage befinden, ein positives Zeichen senden.»

Die Jahresgebühr 2020 wurde von den betroffenen Taxifahrenden mehrheitlich bereits einbezahlt. Die Stadt Luzern wird nun an alle Betroffenen insgesamt 130'000 Franken zurückzahlen.