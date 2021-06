Artgerechte Haltung von Schweinen: Stiftung will Tierwohl fördern

Etwa ein Drittel der gesamten Schweizer Schweinepopulation ist in Luzern zu Hause. Während die Anzahl der Betriebe in den vergangenen Jahren sank, stieg der Bestand der Tiere pro Betrieb. Die Folge: Wurden im Jahr 2000 pro Halter noch rund 110 Mastschweine oder 23 Muttersauen gehalten, waren es 2015 bereits 212 Mastschweine oder 52 Muttersauen.

Bei der Tierintensität steht der Kanton Luzern mit 2,1 Grossvieheinheiten (GVE) pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche schweizweit an der Spitze . Der landesweite Durchschnitt liegt bei 1,3 GVE/ha. Den absoluten Spitzenwert innerhalb Luzern erreicht die Region Mittelland mit 2,4 GVE/ha.

Im Rahmen der staatlichen Tierwohlprogramme werden für die Haltung von Nutztieren in besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen oder wenn Nutztiere regelmässig Auslauf im Freien gewährt wird, Bundesbeiträge ausgerichtet. In Luzern beteiligen sich nur etwa zwei Drittel aller Betriebe an einem dieser Programme.