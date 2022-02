Jugend-Notschlafstelle: In Luzern zurzeit noch nicht nötig

Notsituationen In Bern gibt es bald eine Notschlafstelle für Jugendliche – Luzern macht es anders In Luzern haben Jugendliche keine Möglichkeit, eine Notschlafstelle aufzusuchen. Das sei auch nicht nötig, sagen die Behörden. Sie setzen auf Göttis, Grosseltern – und das Kinderheim. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 16.02.2022, 16.00 Uhr

Wer in Luzern vorübergehend kein Dach über dem Kopf hat, kann die Notschlafstelle aufsuchen. Allerdings haben Jugendliche unter 18 Jahren keinen Zutritt. «Wir möchten diese vulnerable Gruppe vor Kontakten mit Personen aus dem Milieu schützen», erklärt Heinz Spichtig. Er ist Geschäftsleiter des Vereins Jobdach, der die Luzerner Notschlafstelle betreibt.

Nur für Erwachsene: Die Notschlafstelle an der Gibraltarstrasse in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch

Häufig beruhigt sich die Situation bereits nach einer Nacht

In Bern wird ab April eine spezielle Jugendnotschlafstelle eröffnet. Dort sollen Personen im Alter von 14 bis 23 Jahren unterkommen. Wäre dies auch für Luzern denkbar? Eine separate Notschlafstelle für Jugendliche sei im Moment kein Thema, sagt Heinz Spichtig. Denn für Jugendliche in Notlagen gebe es andere Möglichkeiten. So dient die Familien- und Jugendberatung Contact als erste Anlaufstelle bei Problemen. Sie führt eine erste Beurteilung der Situation durch und sucht in erster Linie eine Lösung mit der erweiterten Familie.

«Oft können wir Jugendliche für eine Nacht zum Beispiel beim Götti oder bei den Grosseltern unterbringen», erklärt Christina Reusser, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe Stadt Luzern. Häufig beruhige sich die Situation bereits nach einer Nacht. Auch Reusser ist überzeugt, dass eine «normale» Notschlafstelle nicht für Jugendliche geeignet wäre:

«Jugendliche brauchen eine engere Begleitung, welche die Notschlafstelle nicht leisten kann.»

Wenn keine Unterkunft bei Verwandten organisiert werden könne, arbeite die Kinder- und Jugendhilfe eng mit der Notaufnahme im Kinderheim Utenberg zusammen, welche mit akuten Fällen Erfahrung hat.

Erste Anlaufstellen in Notsituationen Bei diesen Stellen können Jugendliche in Notsituationen Hilfe holen. Anschliessend werden die Betroffenen an die zuständige Stelle weitergeleitet. Telefon 147 (kostenlos) Das Notfalltelefon der Pro Juventute ist rund um die Uhr erreichbar und kann per Telefon, per SMS oder per Chat erreicht werden. Beraterinnen und Berater geben Anregungen, eine andere Sichtweise oder konkrete Tipps für die nächsten Schritte. Jugend- und Familienberatung Contact: 041 208 72 90 Hier können sich Jugendliche mit schwerwiegenden, aber auch mit kleineren Problemen wie Stress in der Schule oder Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Lehrstelle melden. Auch Eltern können sich bei Problemen mit ihren Kindern an diese Stelle wenden. Das Telefon ist von Montag bis Freitag 8–12 und 13.30–17 Uhr besetzt. Notaufnahme Utenberg: 0800 628 628 (kostenlos) Hier werden Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungs- und Krisensituationen betreut. Eine Anfrage für eine Notfallplatzierung ist jederzeit möglich und die Aufnahme kann innerhalb weniger Stunden umgesetzt werden. Weitere Angebote sind auf der Website der Dienststelle Soziales und Gesundheit des Kantons Luzern aufgelistet.

Insgesamt betont Reusser, dass man bisher immer eine Lösung gefunden habe.

«Wir merken aber, dass der Druck auf Jugendliche in den vergangenen zwei Jahren gestiegen ist.»

Es sei demnach möglich, dass in Zukunft ein weiteres Angebot geprüft werden müsse. «Wir würden in dem Fall aber selbstverständlich früh genug Alarm schlagen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen