Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Oberkirch verstorben

Oberkirch 20-jähriger Motorradfahrer bei Frontalkollision verstorben – Polizei sucht Zeugen Am Mittwochmorgen ereignete sich in Oberkirch ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer ist auf der Unfallstelle verstorben. 21.07.2021, 12.41 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um zirka 8.40 Uhr in Oberkirch. Auf der Länggasse kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Der 20-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.