Campus Sursee: Andrea Ming ist die neue Direktorin

Oberkirch «Wir wollen als Leuchtturm wahrgenommen werden»: Andrea Ming ist die neue Direktorin des Campus Sursee Der Campus Sursee ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die neue Direktorin befasst sich derzeit intensiv mit dem strategischen Wandel. Dabei will sie die Wurzeln des Campus nicht aus den Augen verlieren. Fabienne Mühlemann 14.08.2021, 05.00 Uhr

Andrea Ming ist neue Direktorin des Campus Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (Oberkirch, 5. August 2021)

Auf dem Übungsplatz beim Campus Sursee stehen Baugeräte wie ein Kran oder ein Bagger, gar ein unvollendetes Bahngleis ist dort zu finden. Eben alles, was man für eine Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe braucht. Hier verfeinern tagtäglich angehende Kranführer, Bauleiter oder Staplerfahrer ihr Handwerk. Um diese Berufsbildung in der Schweizer Bauwirtschaft zu fördern, wurde der Campus im Jahr 1972 gegründet. «Mir ist wichtig, dass wir uns unseren Stiftungszweck immer wieder vor Augen führen. Das sind unsere Wurzeln», benennt die neue Direktorin, Andrea Ming, ihr grosses Ziel. Dazu später mehr.

Die 47-Jährige steht seit dem 1. März an der Spitze des Campus Sursee, der auf Oberkircher Boden liegt und in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Mittlerweile gibt es unter anderem 66 Seminarräume, 550 Hotelzimmer, eine Sportarena mit Schwimmbad und einer Dreifachhalle sowie fünf Restaurants und ein Konferenzsaal mit 500 Sitzplätzen. «Mir gefällt dieses unglaublich komplexe Portfolio, das gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung darstellt. Aber ich wollte die Chance unbedingt packen, denn ich liebe Herausforderungen», sagt Ming schmunzelnd.

Übersichtsbild des Campus Sursee.

Bild: Pius Amrein (3. Dezember 2019)

Sie macht leidenschaftlich gerne Sport

Die gebürtige Obwaldnerin bringt alles mit, um diese zu bewältigen. Sie hat sich zur Sportlehrerin ausbilden lassen und zusätzlich Betriebswirtschaftslehre studiert. Weiter unterrichtete sie Didaktik an der ETH. Vor 19 Jahren wechselte sie dann zum Migros-Genossenschaftsbund als Projektleiterin im Sport und wurde später Leiterin der Direktion Klubschulen und Freizeitanlagen. Daneben hat sie lange Leistungssport betrieben; Volleyball in der Nationalliga A gespielt und auch Bikerennen gefahren. Sie sagt:

«Sport hat mich als Kind schon fasziniert. Er ist für mich auch heute immer noch ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit. Während des Sports kann ich alles vergessen.»

Mit ihrer Erfahrung im Bereich Bildung und der Begeisterung für den Sport deckt sie die wichtigsten Grundpfeiler des Campus ab. Hotellerie und Gastronomie sind für sie jedoch neue Gebiete, welche sie aus ihrer Komfortzone locken. Doch gerade das sei wichtig für ihre Weiterentwicklung, so Ming, die sich lebenslanges Lernen auf die Fahne geschrieben hat. Sie vergleicht dies gerne mit einer Sport-Metapher: «Ein Muskel entwickelt sich nur, wenn er gefordert wird. Dann schmerzt er zwar ein wenig, doch er macht einen langfristigen Fortschritt.»

Apropos Fortschritt: Zurück zum Ziel, den Hauptfokus wieder auf das Kompetenzzentrum im Bauhauptgewerbe zu legen. «Wir wollen als Leuchtturm wahrgenommen werden, denn wir sind im Bildungsbereich sehr innovativ», sagt die im zugerischen Edlibach lebende Ming. So habe man zu Beginn der Coronapandemie die Aus- und Weiterbildungen gleich online durchführen können, ohne eine Lektion absagen zu müssen. «Das hat schliesslich auch dazu geführt, dass wir im Gegensatz zum Seminar- und Eventbereich während der Pandemie kaum Einbussen hatten.»

Bild: Patrick Hürlimann (Oberkirch, 5. August 2021)

Sie will eine «One-Company-Kultur» schaffen

Weiter will Ming mit der Sportarena, den Hotelzimmern und der Gastronomie den Kunden ein umfassendes Gesamtpaket anbieten. «Alles, was meine Vorgänger aufgebaut haben, soll in Zukunft noch besser verknüpft werden, um eine ‹One-Company-Kultur› zu schaffen – also das Denken als ein Unternehmen.» Derzeit erarbeiten die Geschäftsleitung und der Stiftungsrat eine Strategie, die festlegt, in welche Richtung es beim Campus gehen soll.

Nächsten Frühling eröffnet ausserdem die neue Eventhalle, welche mit 800 Quadratmeter Fläche bis zu 1000 Personen Platz bieten wird und Kongresse, Bankette oder Messen durchgeführt werden können. «Wir werden dank der Eventhalle unsere Auslastung zum Beispiel an den Wochenenden erhöhen können, wenn kein Unterricht stattfindet, aber auch die Ausstrahlungskraft des Campus Sursee erweitern», sagt Ming, die sich nun also auch Bauherrin nennen kann.

Visualisierung der neuen Eventhalle. Bild: PD

Doch wie schafft man es, einen solch umfassenden Job mit einer Coolness zu erledigen, wie sie es tut? «Ich wurde vom Team offen und herzlich empfangen, die motivierten Mitarbeitenden beeindrucken mich sehr und erleichtern mir meine Arbeit», erzählt Ming. Daneben findet sie auch Halt bei ihrem Partner, mit dem sie viele Hobbys teilt. «Er ist schon lange selbstständig. Wenn ich abends oder ab und an am Wochenende arbeite, hat er dafür viel Verständnis.» Neben dem Sport arbeitet sie auch gerne mal im Garten oder verbringt die Tage im Ferienhaus im Bündnerland. Sie sagt:

«Ich habe qualitativ wunderbare Freizeit. Letztlich denke ich, dass es allen besser geht, wenn sich jeder Einzelne gut fühlt.»