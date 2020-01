Öffentliche Auflage für den Bebauungsplan Sagenmatt in Ebikon Der Bebauungsplan Sagenmatt liegt während 30 Tagen öffentlich auf. Geplant ist eine Überbauung auf dem Gelände des ehemaligen Amag Autozentrums in Ebikon. Raissa Bulinsky 08.01.2020, 11.42 Uhr

Auf dem ehemaligen Amag-Gelände in Ebikon an der Luzernerstrasse ist eine Überbauung mit 260 Wohnungen geplant. Bauherrin ist Moyreal, eine Amag-Tochter. Der Bebauungsplan Sagenmatt liegt vom 6. Januar bis am 4. Februar 2020, bei der Gemeinde Ebikon, öffentlich auf. Die Architekten: Schärli AG und Meyer Gadient Architekten, beide aus Luzern.