Öffentliche Beschaffungen Nun schaltet sich die Weko ein: Luzerns Finanzdirektor Reto Wyss erhält unangenehme Post Hat der Kanton Luzern bei der Beschaffung der Steuersoftware gegen das Binnenmarktgesetz verstossen? Das Finanzdepartement will korrekt gehandelt haben. Die Wettbewerbskommission hingegen hat Zweifel – und einige Fragen. Christian Glaus 09.08.2021, 05.00 Uhr

Die pannenanfällige Steuersoftware des Kantons Luzern. Bild: Pius Amrein

Die Beschaffung der neuen und pannenanfälligen Steuersoftware des Kantons Luzern hat dieses Jahr hohe Wellen geworfen. Neben den vielen Fehlern des Programms stellte sich insbesondere die Frage, weshalb der Kanton den Auftrag nicht öffentlich ausgeschrieben hat. Nach Berichten unserer Zeitung musste Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) auch im Kantonsrat Stellung nehmen. Er berief sich auf Ausnahmetatbestände: Es handle sich um die Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts, weshalb der Auftrag nicht habe ausgeschrieben werden müssen. Der Wechsel des Anbieters würde unverhältnismässig hohe Kosten verursachen. Unter Beschaffungsexperten wirft diese Begründung Fragen auf. Zudem gibt es Beispiele von Kantonen, die diesen Aufwand nicht scheuen.

Dennoch gaben sich die Kantonsräte mit den Antworten von Reto Wyss mehr oder weniger zufrieden. Doch nicht allen reicht die Erklärung. Wie unsere Zeitung weiss, hat der Kanton Luzern kürzlich Post aus Bern bekommen. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Weko) hat sich eingeschaltet. Dies bestätigt dessen stellvertretender Direktor Frank Stüssi auf Anfrage:

«Wir klären mittels eines Auskunftsbegehrens an den Kanton Luzern, ob allenfalls Verstösse gegen das Binnenmarktgesetz vorliegen oder nicht.»

Auf die umstrittene Auftragsvergabe aufmerksam geworden sei die Weko «aufgrund von Medienberichten und einer Meldung aus dem Markt».

Gesetz verlangt diskriminierungsfreien Zugang

Das Binnenmarktgesetz schreibt vor, dass Firmen ein diskriminierungsfreier Zugang zum kantonalen Beschaffungswesen gewährt werden muss. Ausserdem ist im Beschaffungsrecht geregelt, in welchen Fällen Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Das ist dann nötig, wenn der vermutete Auftragswert inklusive Folgekosten wie Unterhalt für die nächsten vier Jahre die Schwelle von 250'000 Franken übersteigt. Zwar bezifferte die Dienststelle Steuern die Kosten für die neue Software auf 215'000 Franken. Folgekosten eingerechnet, dürfte die im Beschaffungsrecht genannte Schwelle jedoch überschritten sein.

Allerdings ist das Beschaffungswesen komplex. Das Gesetz lässt den Beschaffungsstellen einen relativ grossen Ermessensspielraum. Auch können Aufträge für die Weiterentwicklung eines Produkts direkt an die gleiche Firma vergeben werden, wenn diese den ursprünglichen Auftrag via Ausschreibung erhalten hat. Die Entwicklung der Luzerner Steuersoftware wurde allerdings nicht öffentlich ausgeschrieben. Die Herstellerfirma Information Factory musste sich also nie gegen die Konkurrenz durchsetzen und hat dennoch über die Jahre laufend weitere Aufträge erhalten.

Signalwirkung ist nicht zu unterschätzen

Das Auskunftsbegehren der Weko ist nicht zu verwechseln mit den Kartellverfahren, welche die Aufsichtsstelle bei Verdacht auf Wettbewerbsbeschränkungen eröffnen kann. Sollte die Weko im Falle des Kantons Luzern Ungereimtheiten feststellen, hätte sie bei einem Auskunftsbegehren keine Sanktionsmöglichkeiten. Die Weko könnte aber eine Beschwerde erheben und Empfehlungen aussprechen. Diese heben die Vergabe zwar nicht auf, die Signalwirkung einer solchen Rüge ist allerdings nicht zu unterschätzen. Auch könnte die Weko verlangen, dass ihr die nächsten Auftragsvergaben in einem bestimmten Bereich zur Prüfung vorgelegt werden müssen.

Frank Stüssi will mit Verweis auf das hängige Verfahren keine näheren Auskünfte dazu geben. Generell gehalten sagt er aber, dass das Sekretariat der Weko aufgrund seiner beschränkten Ressourcen nur in ausgewählten Beschaffungsverfahren ein Auskunftsbegehren stelle. Es handle sich um einige Fälle pro Jahr. Wie lange das Verfahren dauern wird, ist offen. In der Regel, so Stüssi, könnten solche Auskunftsbegehren innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden.

Bereits in Obwalden ist die Weko aktiv geworden

Es ist nicht das erste Mal, dass die Weko wegen der Beschaffung einer Steuersoftware in der Zentralschweiz aktiv wird. Der Kanton Obwalden wollte 2017 die seit 2001 bestehende Zusammenarbeit mit der Baarer Ringler Informatik weiterführen und vergab den Auftrag freihändig. Das brockte den Obwaldnern prompt eine Beschwerde ein, die Weko untersuchte die Vorgänge. Davon aufgeschreckt entschied der Nachbarkanton Nidwalden 2018, den Auftrag für eine neue Steuersoftware öffentlich auszuschreiben. Neben der Ringler Informatik AG gab es keine weiteren Bewerber. So konnte Nidwalden die bestehende Zusammenarbeit mit der Firma fortsetzen.