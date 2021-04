Öffentliche Kommunikation Ja zu gendergerechter Sprache – doch am Stern scheiden sich die Geister Die Stadt Luzern will überprüfen, wie ihre Kommunikation zeitgemässer werden kann. Auch in den Agglogemeinden ist das Thema auf der Agenda. Doch um den Genderstern machen alle bisher einen Bogen. Ob das eine Empfehlung aus Bern ändern wird? Christian Peter Meier 22.04.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Gendersternchen lässt sich – zumindest beim Scrabble – nicht gross punkten. Bild: Imago

Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen, wenn die Stadt Luzern künftig mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Dieses Bekenntnis hat der Luzerner Stadtrat dieser Tage abgelegt, indem er ein Postulat der SP-Fraktion entgegennahm.

Zur Rekapitulation: Längst hat sich wie vielerorts auch in der Stadt Luzern die Regel etabliert, wonach



entweder geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden (zum Beispiel: Auszubildende, Mitarbeitende, Studierende),



oder aber die weiblichen wie die männlichen Formen miteinander genannt werden (Einwohnerinnen und Einwohner),



oder, wenn der Platz dafür nicht reicht, eine Kurzform mit Schrägstrich verwendet wird (Friedensrichter/innen).

Nicht zum Einsatz kommt in der Stadt Luzern gemäss einer Weisung von 2019 der sogenannte Genderstern (der*die Leser*in), der neben männlichen und weiblichen auch nichtbinäre Geschlechtsidentitäten typografisch sichtbar machen soll. Die Stadt befand vor zwei Jahren, der Stern widerspreche den Prinzipien der Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Vorlesbarkeit, korrekter Grammatik und der Rechtssicherheit.

Die Postulantinnen und Postulaten halten dies für «nicht mehr zeitgemäss». Mit dem Verzicht auf den Stern mache die Stadt «die Vielfalt der städtischen Bevölkerung absichtlich unsichtbar». Die SP-Fraktion forderte die Stadtregierung darum auf, zu prüfen, «wie eine ein- statt ausschliessende Kommunikation (bezüglich verschiedener Geschlechter, Menschen mit Behinderung sowie Zugewanderte) konsequent umgesetzt werden» könne.

Luzerner Stadtrat überarbeitet den Sprachleitfaden

Der Stadtrat ist nun wie gesagt auf dieser Forderung eingestiegen, weil für ihn die Gleichstellung und der Einbezug aller Einwohnerinnen und Einwohner zentral sei. Er wolle prüfen, wie die Angestellten der Stadt für eine zeitgemässe Kommunikation sensibilisiert und geschult werden könnten. Ausserdem stellt er in Aussicht, den städtischen Sprachleitfaden entsprechend zu überarbeiten. Und noch etwas will der Stadtrat prüfen: ob und wie nämlich die Kommunikation mit Seh- oder Hörbehinderten verbessert werden könnte. Er ist darum bereit, ein weiteres, von den Grünen eingereichtes Postulat entgegenzunehmen, das eine barrierefreie Darstellung der städtischen Publikationen fordert.

In Sachen Genderstern scheint der Luzerner Stadtrat seine Haltung von 2019 trotzdem noch nicht grundlegend geändert haben. Auch weil er sich bewusst sein dürfte, dass dieser Eingriff in die Sprache längst nicht bei allen Bevölkerungsschichten auf Akzeptanz stösst. So sagte etwa der Zuger Schriftsteller Thomas Hürlimann kürzlich im «Tages-Anzeiger» ganz unverblümt:

«Ich liebe die deutsche Sprache und finde diese Gendereien zum Kotzen.»

Kein Wunder, schreibt der Stadtrat mit Blick auf eine gendergerechte Sprache von «einer grossen Herausforderung» – und erwähnt, dass der Genderstern noch «in keinem Sprachleitfaden einer Stadt oder eines Kantons aufgeführt» sei. Überdies hat er (wie auch die «Luzerner Zeitung») bei der Bundeskanzlei in Bern nachgefragt, ob und wann vom dortigen zentralen Sprachdienst eine Empfehlung in der Sache publiziert werde. Antwort: Eine Empfehlung zum Thema gendergerechte Sprache ist tatsächlich geplant, sie hat sich wegen Corona verzögert, wird aber «in nächster Zeit» kommen.

«Wir legen grossen Wert auf verständliche Sprache»

Der Support von oben dürfte nicht nur in Luzern willkommen sein. Guido Solari, Stadtschreiber Kriens, zum Beispiel teilt auf Anfrage mit, dass man sich in der Stadt Kriens «strikt an die Empfehlungen der Bundeskanzlei» halte.

«Das bedeutet aktuell, dass wir entweder neutrale Formulierungen verwenden oder konsequent beide Geschlechter ansprechen.»

Für Solari ist klar: Sollte die Bundeskanzlei ihre Empfehlungen ändern, werde Kriens seine Regeln anpassen. «Grundsätzlich legen wir grossen Wert auf eine volksnahe, verständliche Sprache ohne Amtsdeutsch. Dafür haben wir mit unserem Medienbeauftragten Benedikt Anderes auch einen Fachmann an unserer Seite.»

Und wie erreicht man Gendergerechtigkeit in Tabellenform?

Kein Thema ist in Kriens bislang der Genderstern – ebenso wenig wie in der Nachbargemeinde Horw, wie Gemeindeschreiberin Irene Arnold bestätigt. «Trotzdem sind wir sehr bedacht darauf, gendergerecht zu kommunizieren», sagt sie. Bei Rechtserlassen und in der Korrespondenz verwende die Gemeinde Horw schon länger die auch in der Stadt Luzern gängigen Regeln (siehe oben). «Wir haben aber festgestellt, dass es manchmal schwierig ist, ganz konsequent zu sein; so ist es zum Beispiel bei Tabellen nicht einfach, die Gendergerechtigkeit aufrechtzuerhalten», erklärt Irene Arnold. Nicht zuletzt deshalb habe man sich dazu entschlossen, eine bestehende Weisung zu überarbeiten. «Wir sind uns bewusst, dass wir in diesem Prozess auch über verwandte Themen wie leichte Sprache oder barrierefreie Kommunikation sprechen müssen.»

Auch in Emmen sieht man in diesen Themenfeldern wie auch mit Blick auf eine noch konsequentere gendergerechte Sprache einen gewissen Nachholbedarf. Dies gibt Manuela Streuli, Leiterin Departement Personal und Organisation, unumwunden zu. «Wir waren etwas zurückhaltend, auch weil die binäre Geschlechterordnung in der Schweiz bisher nicht aufgehoben wurde», sagt sie. Fraglos werde Emmen aber allfällige neue Empfehlungen der Bundeskanzlei zur Gleichbehandlung aller Geschlechter umsetzen. Manuela Streuli:

«Da machen wir mit! Denn es ist uns wichtig, alle Menschen in Emmen anzusprechen.»