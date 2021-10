Bebauungsplan «Horw Mitte» soll aufgeteilt werden – die Gründe

Öffentliche Mitwirkung Bebauungsplan «Horw Mitte» soll aufgeteilt werden – das sind die Gründe Von den geplanten 1000 Wohnungen und 800 Arbeitsplätzen im Horwer Zentrum ist die Hälfte realisiert oder im Bau. Nun sind für den Rest des Planvorhabens geringfügige Anpassungen vorgesehen. Roman Hodel 06.10.2021, 19.58 Uhr

Baukräne und Baugruben prägen seit geraumer Zeit das Gebiet «Horw Mitte» beidseits der Zentralbahn-Gleise: Aktuell wächst beim Kreisel Bahnhof eine weitere Überbauung der Gebr. Amberg Bauunternehmung AG mit 350 Wohnungen in die Höhe.

Die Baustelle der Gebr. Amberg Bauunternehmung, im Hintergrund das Hochhaus Solitaire. Bild: Pius Amrein (Horw, 6. Juni 2021)

Schräg gegenüber, am Ziegeleipark, entstehen im Auftrag der Immobilien-Anlagestiftung Turidomus nochmals 207 Wohnungen. Wobei eines der Häuser, ein 10-stöckiges Gebäude mit primär Klein- und Studentenwohnungen, als einziges nicht auf Horwer, sondern auf Krienser Boden steht. Dies ist mit ein Grund, wieso der Horwer Gemeinderat den seit 2012 rechtsgültigen Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof aufheben und inhaltlich unverändert durch zwei separate Bebauungspläne Teil West und Teil Ost ersetzen will. Zurzeit läuft die öffentliche Auflage.

Im neuen Ziegeleipark: das Gebäude links steht auf Krienser Boden, jene hinten und rechts hingegen auf Horwer. Bild: hor (6. Oktober 2021)

Krienser Grundstück soll nicht mehr Teil des Horwer Bebauungsplans sein

Konkret soll jenes Grundstück, das sich auf Krienser Boden befindet, aus dem Bebauungsplan Zentrumszone gänzlich entlassen werden. «Damit vereinfachen sich künftige Verfahren merklich», so Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte). Weil der aktuelle Bebauungsplan auch die Stadt Kriens betrifft, müssten Änderungen jedes Mal dem dortigen Einwohnerrat vorgelegt werden. «Klar sagt das Krienser Parlament nur etwas zum Krienser Teil – trotzdem ist das Ganze aufwendig», sagt er. Hinzu kommt: Was der Bebauungsplan vorgibt, ist auf Krienser Boden sowieso bereits bewilligt und momentan im Bau – es geht ja nur um ein Gebäude.

Um diesen Planungsperimeter geht es:

Links der Bahnlinie ist der Teil West zu sehen, künftig ohne das Krienser Grundstück links oben – rechts der Teil Ost. Plan: PD/Gemeinde Horw

Mit der künftigen Aufteilung in zwei Bebauungspläne kann die Gemeinde Horw gemäss Zemp insgesamt flexibler auf Anpassungsabsichten reagieren und braucht nicht jedes Mal den ganzen Perimeter einzubeziehen.

Die Baustelle am Ziegeleipark: In diesem Haus gibt's primär Familienwohnungen. Bild: hor (6. Oktober 2021)

AGZ-Immobilien will Gebäudevolumen neu verteilen

Anpassungsbedarf könnte sich laut Zemp auf der Westseite abzeichnen: Das Baufeld Süd (dort, wo heute das AGZ-Verwaltungsgebäude steht) grenzt direkt an den neuen Hochschul-Campus mit seinen grossvolumigen Gebäuden. Vor diesem Hintergrund möchte die AGZ die Volumenverteilung zwischen den Baufeldern Mitte (dort, wo heute die AGZ-Halle steht) und Süd neu studieren. Anders gesagt: Die grösseren Gebäude sollen neu eher auf dem Baufeld Süd statt Mitte möglich sein.

Die ersten bezogenen Häuser am Ziegeleipark. Die Wägeli stammen von der ehemaligen Kies-Seilbahn der AGZ-Ziegelei. Bild: hor (6. Oktober 2021)

Horwer Ringstrasse soll neu gestaltet werden

Wenig Anpassungsbedarf ortet Zemp hingegen auf der Ostseite: allenfalls in Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Ringstrasse. Diese soll zwischen den Kreiseln Merkur und Steinibach aufgewertet werden, etwa mit mehr Platz für den Langsamverkehr und besserer Aufenthaltsqualität. Der zugehörige Planungsbericht wird bald dem Einwohnerrat vorgelegt.

Die Ringstrasse zwischen Kreisel Merkur und Bahnhof heute. Bild: hor (6. Oktober 2021)

Bezüglich weiterer Bebauung auf der Ostseite stagniert es, was unter anderem an den komplizierten Eigentumsverhältnissen liegen dürfte: Manche Baufelder gehören drei bis vier Grundeigentümern. «Nach unserer Einschätzung ist dort vorderhand nicht mit Neubauprojekten zu rechnen», sagt Zemp und fügt an:

«Was auch eine gute Seite hat – es muss ja nicht alles innerhalb von wenigen Jahren neu überbaut werden.»

Tatsächlich startete die Umsetzung des Bebauungsplans Horw Mitte erst seit Ende 2016 – obwohl dieser seit 2012 gültig ist. Innert knapp fünf Jahren sind die Hälfte der geplanten 1000 Wohnungen und 800 Arbeitsplätze realisiert worden oder im Bau. Die enorme Bauerei und die damit verbundenen Lärmemissionen sorgen in Teilen der direkt betroffenen Bevölkerung für Missmut. Zemp zeigt dafür Verständnis:

«Die zeitliche Verteilung erachten auch wir nicht als ideal, doch letztlich bestimmen die Grundeigentümer, wann gebaut wird.»

Er betont aber, dass die öffentlich aufgelegte Aufteilung des Bebauungsplans in zwei Teile «West» und «Ost» grundsätzlich nichts am Planvorhaben «Horw Mitte» ändert: «Es ist eine rein technisch-administrative Angelegenheit.»

Mehrere Einsprachen zum Bushof sind hängig Zum Gebiet Horw Mitte gehören auch der Bahnhof und der künftige Bahnhofplatz mit Bushof. Mit Letzterem allerdings geht es nur schleppend vorwärts – auch zwei Jahre nach der öffentlichen Auflage gibt es kein grünes Licht. Mehrere Einsprachen von betroffenen Grundeigentümern sind hängig, wie Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) sagt. Streitpunkte sind ein nötiger Landerwerb mit Enteignungsrecht und lärmrechtliche Abklärungen. Damit bleibt es bis auf weiteres beim 2019 provisorisch erstellten Bahnhofplatz und die Busse halten wie gehabt an der Ringstrasse bei der Unterführung.