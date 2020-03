Öffentliche Radarfallen im Kanton Luzern: Transparenz sorgt für Sicherheit

Radarfallen im Kanton Luzern sollen jede Woche öffentlich gemacht werden

Die Luzerner Regierung will die Standorte aller Radaranlagen im Kanton wöchentlich publizieren – so, wie das die SVP fordert. Ist das Parlament gleicher Meinung, wäre Luzern der erste Kanton, der so weit geht.