Das Öffentlichkeitsprinzip kommt jetzt auch im Kanton Luzern

Öffentliche Verwaltung Jetzt kommt das Öffentlichkeitsprinzip auch im Kanton Luzern Der Luzerner Kantonsrat wird die Regierung nächste Woche beauftragen, eine gesetzliche Grundlage für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips auszuarbeiten. Das zeigt unsere Umfrage. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Das Öffentlichkeitsprinzip soll auch im Kanton Luzern eingeführt werden. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Luzern ist der einzige grössere Schweizer Kanton, der noch immer am Geheimhaltungsprinzip festhält. Allerdings nicht mehr lange: Der Kantonsrat wird nächste Woche eine von der Regierung unterstützte Motion der Staatspolitischen Kommission erheblich erklären, die eine transparente Kantonsverwaltung verlangt. Diese Aussage stützt sich auf eine Umfrage unserer Zeitung bei den sechs im 120-köpfigen Kantonsrat vertretenen Parteien.

Während sich SP, Grüne und GLP mit ihren 42 Sitzen schon immer für das Öffentlichkeitsprinzip ausgesprochen haben und auch den Vorstoss der Staatspolitischen Kommission einstimmig gutheissen werden, steht nun auch die 22 Mitglieder starke FDP dahinter, wie Fraktionschef Georg Dubach auf Anfrage sagt: «Wir werden die Motion einstimmig unterstützen.» Noch 2015 und 2018 votierte die FDP-Fraktion wie jene der Mitte und der SVP praktisch geschlossen gegen die Einführung (siehe Kasten). Dubach begründet die Kehrtwende damit, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahren in Bezug auf Information und Kommunikation stark verändert habe. Und der Trienger Politiker glaubt, mit dem Öffentlichkeitsprinzip könne das Vertrauen in die Politik gestärkt werden. Das glaubt auch GLP-Fraktionschefin Claudia Huser:

Claudia Huser. Bild: PD

«Transparenz gehört heute dazu. Das Öffentlichkeitsprinzip ist ein Pfeiler in der Vertrauensförderung zwischen Verwaltung und Bevölkerung.»

Die Stadtluzernerin ist jedoch im Gegensatz zu Exponenten der SP und der Grünen nicht der Ansicht, das Image des Kantons habe durch das lange Festhalten am Geheimhaltungsprinzip direkt gelitten. Luzern habe sich aber «sicher nicht als progressiver und gesellschaftsliberaler Kanton verkauft».

In 15 Jahren dreimal gescheitert Wäre es nach der Regierung gegangen, hätte das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Luzern schon ab 2007 gegolten. Der damalige Grosse Rat strich den entsprechenden Passus in der Kantonsverfassung jedoch. Schiffbruch erlitt die Regierung auch Ende 2015, weil Mitte, SVP und FDP geschlossen gegen das Eintreten auf eine Vorlage der Regierung stimmten. Ebenso geeint dafür waren SP, Grüne und GLP. Die mit 87 zu 28 Stimmen obsiegenden Gegner führten als Hauptgründe an, die Finanzlage sei ungünstig und der Nutzen gering. Ein weiterer Anlauf, das Öffentlichkeitsprinzip einzuführen, scheiterte im Sommer 2018. Das Parlament lehnte eine Motion der ab. Dieses Mal war auch die Regierung dagegen. Sie sah aufgrund der klaren Ablehnung zweieinhalb Jahre zuvor keinen Grund, das Thema erneut zu behandeln. Anders weitere zwei Jahre später: Ihr vom Kantonsrat zur Kenntnis genommener Bericht über die politische Kultur enthielt einen Passus zum Öffentlichkeitsprinzip. Auf dieser Basis erarbeitete die Staatspolitische Kommission ihre Motion, die das Parlament nun nächste Woche befürworten wird. (nus)

Gegenstimmen zum Vorstoss der Staatspolitischen Kommission wird es von der SVP und der Mitte geben, von Letzterer jedoch nur wenige, so der Hochdorfer Kantonsrat Daniel Rüttimann: «Wir werden die Motion deutlich als erheblich unterstützen.»

Die SVP hingegen bleibt ihrer Haltung treu und wird die Motion laut Fraktionschef Armin Hartmann «fast geschlossen» ablehnen, da das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Öffentlichkeitsprinzips «schlecht» sei. So seien es nur wenige Personen, die umfassende Informationen einholen würden, wobei Brisantes lediglich in den seltensten Fällen ans Tageslicht komme. Für die Verwaltung entstehe aber ein grosser Aufwand, den zum wesentlichen Teil die öffentliche Hand tragen müsse. «Für die grosse Mehrheit der Bevölkerung ist es somit ein schlechtes Geschäft», findet der Schlierbacher Ökonom.

Läuft's rund, kann Luzern Nidwalden überholen

Obwohl der Kantonsrat also grünes Licht geben wird für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips, dürfte die Umsetzung kaum vor 2025 erfolgen. Die Regierung will dem Parlament nämlich nicht direkt eine Gesetzesvorlage unterbreiten, sondern zuerst eine Vernehmlassung durchführen. Diese dürfte entweder noch heuer oder dann Anfang 2023 starten. Sicher ist: Je mehr Gas die Luzerner Behörden geben, desto grösser sind die Chancen, dass der grösste Zentralschweizer Kanton landesweit nicht der letzte sein wird mit einer transparenten Verwaltung. Grund: Der Gesetzgebungsprozess stockt aufgrund von unvorhergesehenen Herausforderungen für die Verwaltung wie Corona und Ukraine-Krieg auch in Nidwalden. Deshalb ist der Start der Vernehmlassung zum noch nicht fertig ausgearbeiteten Regelwerk frühestens in diesem Herbst möglich.

Ebenfalls noch ohne Öffentlichkeitsgesetz steht Obwalden da. Die Vernehmlassung zum bis anhin auf keinen Widerstand stossenden Entwurf der Regierung dauert noch bis Ende der nächsten Woche. Dem Kantonsrat dürfte die überarbeitete Vorlage im Herbst vorliegen. Wird kein Referendum ergriffen, tritt das Gesetz im Laufe des nächsten Jahres in Kraft. Neben Luzern, Nid- und Obwalden ist das Öffentlichkeitsprinzip auch im Kanton Glarus noch nicht umgesetzt. Das soll sich 2023 ändern.

Gemeinden sollen in Luzern wie in Uri ausgenommen bleiben

Als erster Zentralschweizer Kanton führte Uri das Öffentlichkeitsprinzip ein – 2007 nach einer Volksabstimmung im Jahr zuvor. Das Gesetz gilt allerdings wie sonst nur noch im Kanton Graubünden lediglich auf Kantonsstufe und nicht für die kommunalen Behörden. Das dürfte aller Voraussicht nach auch im Kanton Luzern der Fall sein, denn die Motion der Staatspolitischen Kommission verlangt ausdrücklich eine Beschränkung auf die Kantonsebene. Dennoch gibt es mit Kriens und Sursee bereits Gemeinden, die ihre Verwaltungen transparent machen.

Über die Umsetzung des Vorstosses der Staatspolitischen Kommission zeichnet sich im Kanton Luzern denn auch schon jetzt eine intensive Debatte ab. So ist die vorgesehene Beschränkung auf die Kantonsebene für die SP «mutlos» und für die Grünen «nur eine Lightversion», kritisieren die Kantonsrätinnen Anja Meier und Korintha Bärtsch. Trotzdem sei es wichtig, nun zumindest einen kleinen Schritt vorwärts zu machen, betont SP-Parlamentarierin Meier:

Anja Meier. Bild: Pius Amrein

«Im Wissen um die politischen Realitäten sagen wir Ja zu diesem Spatz in der Hand. Wir werden uns im Verlauf der Beratung aber mit konstruktiven Vorschlägen für ein griffiges Öffentlichkeitsprinzip stark machen.»

Eine andere Haltung nimmt Mitte-Politiker Daniel Rüttimann ein. Für seine Partei sei ein pragmatischer Umgang mit dem Öffentlichkeitsprinzip «sehr wichtig. Es müssen sowohl die Interessen der Öffentlichkeit als auch jene des Staates geschützt sein». Zudem müsse das ganze Verfahren «verhältnismässig sowie kostenmässig verantwortbar» sein.

Ein Jahr nach Uri war das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Schwyz Tatsache – ebenfalls nach einer Volksabstimmung. 2014 folgte der Kanton Zug, der sogar die Protokolle der Regierung zugänglich macht. In Bern und Aargau, den weiteren Nachbarkantonen Luzerns, gilt das Öffentlichkeitsprinzip seit 1995 beziehungsweise 2008. Der Bund führte es 2006 ein.

