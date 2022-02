Luzerner Psychiatrie in St. Urban erhält einen neuen Bahnhof

Öffentlicher Verkehr Bahnhof St.Urban soll zur Luzerner Psychiatrie verlegt werden Der Verkehrsverbund Luzern möchte den ÖV auf der Landschaft fördern. Der Bau einer neuen Endstation in St.Urban könnte bald umgesetzt werden – auch ein Bushof ist angedacht. Niels Jost Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Zug der Aare Seeland Mobil AG in St. Urban; im Hintergrund das Kloster. Bild: PD/Stoeh Gruenig

Es sind zwar «nur» 330 Personen, die beim Bahnhof St.Urban täglich ein- und aussteigen. Die Haltestelle ist jedoch insbesondere für die rund 750 Mitarbeitenden, die 2400 Patienten pro Jahr sowie die Besucherinnen der Luzerner Psychiatrie (Lups) von Bedeutung. Auch wer mit dem Zug zum Kloster St.Urban reist, nutzt die Haltestelle. Das Problem: Der kleine Bahnhof ist ungünstig gelegen. Zur Klinik ist ein etwa zehnminütiger Fussmarsch nötig, zum Kloster sind es fünf Minuten.

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant nun, die Linie Langenthal-St.Urban zur Klinik umzulegen, wie dem Vernehmlassungsentwurf des neuen ÖV-Berichts vom Kanton Luzern zu entnehmen ist. Konkret soll die neue Endhaltestelle beim Parkplatz der heutigen Bushaltestelle Klinik St.Urban erstellt werden.

VVL-Sprecher Romeo Degiacomi spricht von einer «Win-win-Situation». Profitieren würden zum einen all jene, die zur Luzerner Psychiatrie und zum Kloster gelangen möchten, sowie die Bevölkerung. «Seit mehreren Jahren besteht das Bedürfnis, den Dorfteil St.Urban, die Lups sowie das Kloster besser an die Bahnlinie anzuschliessen», so Degiacomi. Heute fahren nur Busse direkt zur Klinik und zum Kloster.

Gemeinde und Lups begrüssen Pläne Die geplante Verlegung des Bahnhofs St.Urban kommt bei der Gemeinde Pfaffnau und der Luzerner Psychiatrie gut an. «Für den Ortsteil St.Urban ist die Zugverbindung nach Langenthal zentral», sagt Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius. Wichtig sei ihr, dass der Bau mit der geplanten Sanierung der Kantonsstrasse koordiniert werde. Für die Lups sei die bessere Erreichbarkeit künftig umso wichtiger, weil die Klinik St.Urban in den vergangenen Jahren erneuert und ein weiterer Neubau 2023 fertiggestellt sein werde, heisst es auf Anfrage. Denn dadurch würden auch zusätzliche Behandlungs- und Arbeitsplätze geschaffen. Die Lups strebe zudem eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs zum ÖV an. (jon)

Zum anderen müsse ohnehin die Bahnstrecke erneuert werden. «Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, und der letzte Abschnitt zwischen St.Urban und St.Urban Ziegelei muss saniert werden», erklärt Degiacomi. Ausserdem sei es nicht möglich, die heutige Endhaltestelle Ziegelei nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umzubauen. Darum müsse ein Ersatzstandort gefunden werden.

Projekt geht über die Kantonsgrenzen hinaus

Seit geraumer Zeit prüfen daher diverse Player Alternativen für die Endhaltestelle. Involviert sind gemäss Degiacomi die Gemeinden Pfaffnau (zu welcher der Ortsteil St.Urban gehört) und Roggwil BE (auf deren Gebiet der heutige Bahnhof liegt). Ausserdem die Kantone Luzern und Bern, der Bund, die Aare Seeland Mobil AG (welche die Zugstrecke betreibt) sowie die regionalen Planungsverbände Luzern West, Zofingen Regio und Region Oberaargau.

Abschliessend festgelegt sei der neue Standort bei der Bushaltestelle noch nicht, so der VVL-Sprecher. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie werde derzeit vorbereitet. Diese soll auch verschiedene Varianten der neuen Linienführung aufzeigen. Klar ist einzig, dass das bestehende letzte Stück des Trassees der Bahnlinie verlegt werden soll. Degiacomi:

«Das Ziel ist, mit möglichst wenig Landverbrauch eine optimale Lösung zu finden.»

Umsetzung in fünf bis sieben Jahren

Auch für die Busse würde die Verlegung des Bahnhofs eine Verbesserung bedeuten. Vorgesehen sei der Bau eines neuen Bushubs. Dort würden die Linien 281 (Zell-Altbüron) und 608 (Reiden-Brittnau) künftig enden. «Dadurch sind bessere Anschlüsse an die Bahn Richtung Langenthal möglich», sagt Degiacomi. Heute gibt es zwei Verbindungen pro Stunde, die Ziegelei wird einmal stündlich angefahren.

Die Kosten sind noch unklar. Das Projekt finanzieren werden gemäss Degiacomi der Bund sowie die Kantone Bern und Luzern. Geklärt werden müssten ausserdem raumplanerische Fragen. Die Umsetzung sei in den nächsten fünf bis sieben Jahren vorgesehen.

