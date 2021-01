Öffentlicher Verkehr Der Krienser Stadtrat startet einen neuen Versuch für den Erhalt der Busverbindung in die Kuonimatt Die Buslinie 16 soll auch künftig das Krienser Quartier erschliessen. Der Einwohnerrat fordert den Stadtrat auf, nochmals mit dem Verkehrsverbund Luzern zu verhandeln. Stefan Dähler 21.01.2021, 16.41 Uhr

Voraussichtlich ab Ende 2022 fährt der 16er-Bus nicht mehr ins Krienser Kuonimatt-Quartier. Stattdessen sieht der Verkehrsverbund Luzern (VVL) eine Linienführung via Ringstrasse vor. Dies wegen tiefer Frequenzen in der Kuonimatt und weil sich in der Nähe mehrere weitere Haltestellen befänden (wir berichteten). Hier sehen Sie die geplante Linienführung: