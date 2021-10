Das Trassee der Zugerberg Bahn wird erneuert.

Öffentlicher Verkehr Erste Vorarbeiten zum Neubau des Trassees der Zugerberg Bahn starten Nach über 114 Jahren muss das Trassee der Zugerberg Bahn erneuert werden. Die Hauptarbeiten starten im Februar 2022 und dauern rund acht Monate. Erstellt wird ein Hochtrassee, welches einen stabileren Betrieb vor allem im Winter ermöglicht. Ab 11. Oktober 2021 sind erste Vorarbeiten im Gange. Cornelia Bisch 02.10.2021, 11.55 Uhr

Das neue Trassee wird an gleicher Stelle verlaufen wie heute und über weite Strecken als Hochtrassee gebaut. Dies bedeutet eine Anhebung der bestehenden Schienen von einigen Zentimetern bis zu einem halben Meter. Das Hochtrassee trägt zu einem stabileren Betrieb bei, besonders im Winter ist mit weniger Unterbrüchen durch Schnee zu rechnen. Für den Wildwechsel werden geeignete Übergänge erstellt.

Das 114-jährige Trassee der Zugerberg Bahn wird erneuert. Bild: Jürg Küng/PD

Ein klarer Fokus liegt auf dem naturschonenden Bau. Dabei wird das Projektteam durch einen Baubiologen begleitet und beraten. Die spezielle Landschaft und die naturnahe Umgebung, in der sich das Trassee befindet, werden berücksichtigt. Die Materialzufuhr wird bewusst durch eine Bauseilbahn erfolgen, um die Arbeiten so schonend wie möglich durchführen zu können. Ab 11. Oktober 2021 beginnen mit dem Bau der Installationsplätze bereits erste Vorarbeiten, damit ab 7. Februar 2022 unmittelbar mit den Hauptarbeiten gestartet werden kann.

Ab dem 18. Oktober steht der interessierten Bevölkerung an der Talstation Schönegg ein Info-Container mit den wichtigsten Angaben zum Neubau des Trassees zur Verfügung.

Zugang zum Zugerberg während der Bauzeit

Die Zugerberg Bahn wird ab dem 7. Februar 2022 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 den Betrieb einstellen. Die Erschliessungsfunktion für die Anwohner des Zugerbergs und das Institut Montana sowie der Transport der Gäste wird via Bahnersatz sichergestellt. Dieser verkehrt ab Talstation Schönegg über die Geissbodenstrasse. Mit Ausnahme der Ersatzbusse gilt aufgrund des Baustellenverkehrs während der gesamten Bauzeit auf der Geissbodenstrasse ein allgemeines Fahrverbot. Der Fahrplan des Bahnersatzes ist auf der Webseite der Zugerberg Bahn ersichtlich unter www.zbb.ch.

Seit über einem Jahrhundert in Betrieb

Im Jahr 1906 wurde die Bahn erbaut und 1907 in Betrieb genommen, um das Naherholungsgebiet zu erschliessen. Heute ist sie eine von zehn Standseilbahnen in der Zentralschweiz und bringt seit über einem Jahrhundert die Zugerinnen und Zuger, die Wanderer und Familien, Mountainbiker und Schlittler, Schüler und Anwohner zuverlässig auf den nahen Hausberg. Die Bahn verläuft dabei auf einem 1280 Meter langen Trassee, welches seit 114 Jahren der Witterung und der Belastung der Bahn trotzt. Dank zuverlässigem Unterhalt und gezielten Sanierungsmassnahmen über all die Jahre war es möglich, dass dieses Trassee so lange Bestand hatte. Nun wird es einer grundsätzlichen Erneuerung unterzogen, damit der beliebte Hausberg auch in Zukunft mit der Bahn erschlossen bleibt.