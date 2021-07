öffentlicher verkehr Hindernisfreie Bushaltestellen: Es harzt mit dem Umbau in Kriens Bis 2026 wird die Stadt voraussichtlich gerade mal sechs bis sieben Haltekanten umbauen. Eine Rolle spielen die Finanzen. Längerfristig kommen Kosten in Millionenhöhe auf Kriens zu. Stefan Dähler 06.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Bus unterwegs im Krienser Kuonimatt-Quartier.

Bild: Dominik Wunderli (14. August 2019)

Eigentlich sieht das nationale Behindertengleichstellungsgesetz vor, dass bis 2023 Bushaltestellen grundsätzlich hindernisfrei sein sollten. Die Umsetzung dürfte jedoch vielerorts um einiges länger dauern. So hat die Stadt Luzern 2019 einen Kredit beschlossen, um vorerst bis 2029 insgesamt 73 Bushaltekanten umzubauen (eine Haltestelle enthält in der Regel zwei Haltekanten; je eine pro Fahrtrichtung). Damit ist es aber noch nicht getan, denn insgesamt existieren in Luzern rund 175 Bushaltekanten, wie der Website der Stadt zu entnehmen ist.