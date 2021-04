Öffentlicher Verkehr Gewerkschaften machen Druck: VBL-Personal soll schon 2021 einen «eigenen» Verwaltungsrat nominieren Die Gewerkschaft VPOD und der Personalverband der Verkehrsbetriebe Luzern drücken aufs Gaspedal: Sie wollen die Personalvertretung im VBL-Verwaltungsrat so schnell wie möglich umsetzen. Der Ball liegt jetzt beim Stadtrat. Simon Mathis 09.04.2021, 17.39 Uhr

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern beim Busbahnhof Emmenbrücke.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 26. November 2020)

Um die Führung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) entsteht ein politisches Tauziehen. Ende Mai wird der Luzerner Stadtrat voraussichtlich zwei Frauen in den Verwaltungsrat wählen. Damit soll das dreiköpfige Gremium auf fünf VR-Mitglieder komplettiert werden. Den Gewerkschafts- und Personalverbänden sowie den linken Parteien genügt dies aber nicht: Sie verlangen die Wahl einer sechsten Person, die direkt vom Personal nominiert wird.

Diese Idee einer Personalvertretung im VBL-Verwaltungsrat erlitt jüngst aber einen Rückschlag. Zwar hat das Luzerner Stadtparlament vor einigen Wochen ein Postulat von SP, Grünen und Silvio Bonzanigo (parteilos) überwiesen, das genau dies forderte. Der Stadtrat hingegen sieht keinen Grund, das derzeitige Wahlverfahren anzupassen und betont lediglich, das Anliegen ernst zu nehmen und die Frage nach einer Personalvertretung «ganzheitlich» angehen zu wollen. Sprich: Es soll keine Speziallösung für die VBL geben. Vielmehr soll die Frage einer Personalvertretung im Verwaltungsrat auch in Bezug auf andere städtische Betriebe wie Viva Luzern oder EWL geklärt werden.

Stadtrat erhält einen Brief mit Forderungen

Ein solches Konzept würde aber kaum vor 2022 vorliegen. So lange wollen der VBL-Personalverband und die Gewerkschaft VPOD nicht warten. In einem Brief an den Stadtrat, der unserer Zeitung vorliegt, fordern sie eine ausserordentliche GV bereits im Herbst dieses Jahres. Schon dann soll die Stadt als VBL-Alleinaktionärin eine Personalvertretung in den Verwaltungsrat wählen. «Aus unserer Sicht ist es durchaus angezeigt, den Prozess möglichst rasch zu einem Abschluss zu bringen», sagt VPOD-Präsident und SP-Kantonsrat Urban Sager.

«Und wir sind zuversichtlich, dass wir den Prozess bereits dieses Jahr abschliessen können.»

Wie stehen die Chancen für einen sechsten VBL-Verwaltungsrat? Der aktuell dreiköpfige Übergangsverwaltungsrat hat sich bisher nur zurückhaltend zum Thema geäussert. Ein früheres Gespräch mit dem VR beschrieb die Gewerkschaft aber als «konstruktiv». Beim Stadtrat ist die Forderung der Sozialpartner am Freitagmorgen per Mail eingetroffen, wie der städtische Kommunikationschef Simon Rimle bestätigt. Der Stadtrat werde die Inhalte nach seiner Rückkehr aus den Ferien sichten, zu gegebener Zeit diskutieren und den Sozialpartnern eine Antwort zukommen lassen. «Auch das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem vom Grossen Stadtrat überwiesenen Postulat wird der Stadtrat zu gegebenem Zeitpunkt diskutieren und festlegen», so Rimle.

Stadtrat beharrt auf «fachlichen Kriterien» für Verwaltungsräte

Ob der Stadtrat tatsächlich auf die Forderung nach einer ausserordentlichen GV eingehen wird, wird sich zeigen. Denn seine Haltung zum Thema hat er in der Antwort auf das erwähnte Postulat bereits im März klar zum Ausdruck gebracht:

«Eine rein ‹demokratische› Nomination einer Kandidatin oder eines Kandidaten ohne Prüfung fachlicher Kriterien für die strategische Aufgabe in einem Verwaltungsratsgremium lehnt der Stadtrat ab.»

VPOD-Präsident Urban Sager.

Genau das wünschen VPOD und VBL-Personalverband aber: eine demokratische Nomination eines Verwaltungsratsmitglieds durch das Personal. «Wir wollen die Ausschreibung natürlich gemeinsam mit der Stadt festlegen», sagt Urban Sager. Die Vorstände der Sozialpartner werden dann eine oder mehrere Personen zur Wahl durch die Personalversammlung vorschlagen. «Dadurch garantieren wir eine fachliche Eignung», so Sager. Ob diese den Ansprüchen einer VR-Vermittlungsfirma genügen, sei dahingestellt. «Aber darum geht es bei diesem Sitz ja nicht», hält Sager fest.

Es darf kein VBL-Mitarbeiter sein

Die Sozialpartner stellen einen Anforderungskatalog zur Diskussion. Gefordert ist darin unter anderem ein «Interesse an strategischer Unternehmensführung im Besitze der öffentlichen Hand und an betriebswirtschaftlichen Themen». Kandidatinnen und Kandidaten sollen jünger als 60 Jahre sein und dürfen nicht bei den VBL angestellt sein.

Zur jüngsten Forderung der Verbände nimmt der Stadtrat wie gesagt keine Stellung. Bereits Ende März sorgte die zuständige Stadträtin Franziska Bitzi (CVP) im Parlament für Irritation, weil sie sich nicht zur Überweisung des erwähnten Postulats äussern wollte. Sie verwies lediglich auf die zuvor verfasste schriftliche Antwort auf den Vorstoss.

Finanzdirektorin Franziska Bitzi-Staub an einer Pressekonferenz zum VBL-Debakel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. November 2020)