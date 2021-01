Öffentlicher Verkehr Leere Busse zwischen Perlen und dem Bahnhof Gisikon-Root sorgen für Kritik Die Busse der 22er-Linie fahren den Bahnhof Gisikon-Root neuerdings häufiger an. Rooter Anwohner betrachten den Ausbau des Angebots skeptisch, denn die Busse seien meist leer. Der Rooter Gemeinderat teilt die Bedenken, in Buchrain hält man dagegen. Simon Mathis 25.01.2021, 14.00 Uhr

Seit dem Fahrplanwechsel vom 13. Dezember fährt die Buslinie 22 neu ganztags von Ebikon über Buchrain und Perlen den Bahnhof Gisikon-Root im Halbstundentakt an. Zuvor verkehrte dieser Bus lediglich zu den Hauptverkehrszeiten im 30-Minuten-Takt zwischen Perlen und Gisikon. Die bessere Erschliessung kommt jedoch nicht überall gut an; so ist mehreren Rootern aufgefallen, dass der «22er» oftmals gänzlich ohne Passagiere in den Bahnhof einfährt.

Die Anwohner sind mit ihrer Kritik bereits an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) gelangt, der den ÖV-Fahrplan im Kanton organisiert. Ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, schreibt:

«Ich frage mich, ob in dieser umweltbewussten Zeit noch zumutbar ist, dass Busse grossmehrheitlich ohne Passagiere mit Dieselantrieb auf einer Strecke praktisch ohne Nachfrage hin und her kursieren – und dies von morgen früh bis in die Nacht hinein.»

Der 22er-Bus sei in Root «weit über 90 Prozent der Fälle» ohne Passagiere unterwegs. Für Unverständnis sorgt vor allem der Umstand, dass die Linie von morgens bis nach Mitternacht im Halbstundentakt betrieben wird. Die Anwohner sind der Meinung, eine Anbindung zu den Hauptverkehrszeiten für Arbeitstätige genüge.

Sorge bereitet den Anwohnern zudem, dass der Kreisel vor dem Restaurant Rössli Hü im Rooter Dorfkern nicht mehr geeignet sei für die Busse der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Denn bei der letzten Sanierung der Hauptstrasse sei man davon ausgegangen, dass weder Lastwagen noch Grosstransporter nach Perlen abbiegen würden. «Die VBL-Busse können bei diesem Kreisel in Richtung Bahnhof Gisikon-Root nicht in der Spur bleiben und müssen gezwungenermassen über die erhöhte Kreiselmitte fahren», so der Anwohner. Das sei weder für die Kreiselinsel noch für die Busmechanik eine gute Lösung.

Frische Angebote müssen sich erst etablieren

Der VVL reagiert abwartend auf die Kritik der Anwohner. «Dass die Busse zurzeit noch öfters wenig ausgelastet sind, überrascht uns nicht», sagt Mediensprecher Romeo Degiacomi. Üblicherweise bräuchten neue Angebote rund drei Jahre, bis sie von den Fahrgästen wie erwartet genutzt werden. Das ausgebaute Fahrplanangebot der Linie 22 besteht jedoch erst seit gut einem Monat. «Erschwerend hinzu kommt aktuell, dass wegen der Coronapandemie viele Arbeitnehmende im Homeoffice arbeiten und auch tagsüber insgesamt weniger Fahrgäste mit dem ÖV unterwegs sind», so Degiacomi.

Das aktuelle Angebot sei auf einen häufig geäusserten Wunsch der Gemeinden Buchrain und Root sowie von Einwohnern und Beschäftigten im Raum Perlen und Root eingeführt worden. Insbesondere im Raum Perlen habe es viele Arbeitsstellen, auch im Schichtbetrieb, die seit Mitte Dezember nun neu ganztags mit dem ÖV erreichbar seien.

Die Befahrbarkeit des Kreisels habe man geprüft und seitens der VBL für machbar befunden. «Weder seitens Kanton noch Gemeinde gab es Einwände», hält Degiacomi fest. «Bei den zwei Kreiseln in Root handelt es sich um sogenannte Minikreisel», schreibt der Kanton Luzern auf Anfrage. Das sind Kreisel mit einem Durchmesser kleiner 25 Metern – in Root sind es etwa 20 Meter. Aufgrund der geringen Grösse sei ein Wenden im Kreisel nicht möglich. «Dabei wird in Kauf genommen, dass die Mittelinsel teilweise oder ganz überfahren werden muss», heisst es vonseiten Kanton weiter. «Die Mittelinsel wurde entsprechend überfahrbar ausgebildet. Das Lastwagenfahrverbot spielt hier keine Rolle, lässt es doch Ausnahmen zu.»

Neue Haltestelle in Root im Gespräch

Der VVL sei allerdings zuversichtlich, dass die Verbindung zwischen Perlen und Gisikon-Root nach dem Abklingen der Pandemie-Auswirkungen künftig stärker nachgefragt werde und könne zu einem späteren Zeitpunkt eine Überprüfung vornehmen und über das weitere Vorgehen entscheiden. «Zu einer stärkeren Nutzung der Linie 22 könnten auch je eine neue Haltestelle beim Rösslikreisel sowie im Bereich Geretsmatt beitragen», so Degiacomi. Heute fahren die Busse ohne Halt von Perlen Holzplatz bis Wilweg. Die Gemeinde habe aber vorerst auf die Erstellung einer dafür notwendigen provisorischen Haltestellen-Infrastruktur verzichtet.

«Wir werden keine grosse Investitionen für neue Haltestellen tätigen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass das Interesse da ist», erläutert Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP). Im Moment betrachte der Gemeinderat die ausgebaute Erschliessung des Bahnhofs Gisikon-Root kritisch. «Auch ich persönlich habe festgestellt, dass der 22er-Bus zwischen Bahnhof und Perlen meistens komplett leer ist», so Schumacher. Man warte nun ab, wie sich das Interesse entwickle. Ein Entscheid für oder wider neue Haltestellen soll bis Ende Jahr fallen.

Die verbesserte Anbindung nach Gisikon-Root ist vor allem ein Bedürfnis aus Buchrain, wie Gemeinderat und Bauvorsteher Heinz Amstad (FDP) auf Anfrage bestätigt:

«Es geht darum, den Buchrainer Nordhang und den Raum Perlen besser mit den Anschlüssen nach Zug und Zürich zu verknüpfen.»

Das sei ein altbekanntes Anliegen der Bevölkerung, aber auch der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. «Wir dürfen nicht vergessen, dass es in Buchrain rund 1000 Arbeitsplätze im Raum Perlen gibt.» Er habe auch schon mehrere Rückmeldungen erhalten, dass man froh sei über die zusätzlichen Fahrten.

Zu den leeren Bussen sagt Amstad: «Die Linie mit der Taktverdichtung ist jetzt gerade mal vier Wochen in Betrieb. Zudem herrscht zurzeit Homeoffice-Pflicht. Wir sollten uns deshalb davor hüten, voreilige Schlüsse zu ziehen.» Zudem sei die Förderung des ÖV im Gesamtverkehrskonzept LuzernOst festgehalten. Wie der VVL weist auch Amstad darauf hin, dass es mehrere Jahre dauern kann, bis sich die Linie etabliert hat. «Die Leute wechseln nicht einfach von heute auf morgen auf den ÖV, das dauert seine Zeit.» Wichtig ist es, ÖV-Angebote zu schaffen und der ÖV darf nicht an der Gemeindegrenze aufhören, sondern muss Gemeinde übergreifend sein.