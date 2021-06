Öffentlicher Verkehr SBB sperren Baar ‒ Thalwil an zwei Wochenenden komplett Wie die SBB in einer kurzen Mitteilung auf elektronischen Fahrplänen von Bahnhöfen schreiben, verkehren am kommenden Wochenende von Freitag, 11. Juni, 22.30 Uhr, bis und mit Sonntagabend zwischen den SBB-Bahnhöfen Baar und Zug keine Züge. Es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Zug und Thalwil. Die Gotthard-Schnellzüge leiten die SBB über den Heitersberg und das Freiamt um. Sie halten aussergewöhnlich in Rotkreuz. Marco Morosoli 09.06.2021, 05.00 Uhr

Aufgepasst, wer am kommenden und am darauf folgenden Wochenende eine Reise nach Zürich tut. Wie die SBB auf ihrer Website wie auch auf den in Bahnhöfen der Region platzierten elektronischen Abfahrtstafeln schreiben, verkehren vom 11. Juni ab 22.30 Uhr bis am Sonntag (Betriebsruhe) keine Züge auf dem Streckenteil zwischen Baar und Thalwil.