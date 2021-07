Verpackungsfreie Gastronomie? Zulieferer wollen Hand bieten

Ökologie Verpackungsfreie Gastronomie? Die Zulieferer wollen Hand bieten ‒ nehmen aber auch andere in die Pflicht Luzerner Gastronomen sagen der Verpackungsflut in ihrer Branche den Kampf an. Diese Bestrebungen begrüssen die beiden Grosshändler Pistor und Mundo. Sie orten allerdings auch Schwierigkeiten. Niels Jost 12.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitarbeiter von Pistor bereiten eine Lieferung vor: Die Lebensmittel werden in wiederverwertbare Mehrweg-Kisten verpackt. Bild: PD/Pistor

Take-away boomt. Und Corona hat diesen Trend noch verstärkt. Dass mit jedem Menu immer auch viel Einwegplastik mitgegeben wird, ist Philippe Giesser und Peter Frei von Sinnvoll Gastro ein Dorn im Auge. In zwei ihrer insgesamt zwölf Betriebe, dem «Grottino 1313» in Luzern und dem «Drei Könige» in Entlebuch, setzen sie daher auf nachhaltigere Verpackung – oder lassen diese ganz weg.

Mit ihrer Aktion wollen Giesser und Frei gegen die Verpackungsflut in der Gastronomie ankämpfen – und das Bewusstsein bei den Kunden schärfen. Auch die Zulieferer nehmen sie in die Pflicht: Sie könnten beispielsweise beim Gemüse auf Plastikfolien verzichten oder beim Brot das Einpackpapier weglassen.

Pistor setzt bereits auf Alternativen

Das Thema ist auch bei hiesigen Zulieferern der Gastronomie virulent. «Wir spüren den Trend hin zu ökologischeren Produkten», sagt Simone Burgener. «Entsprechend bauen wir unser Angebot stetig aus.» Burgener leitet die Unternehmenskommunikation der Pistor AG. Die Firma aus Rothenburg beliefert über 7000 Bäckereien, Restaurants, Hotels oder Pflegeeinrichtungen in der ganzen Schweiz. In ihrem Sortiment fänden sich beispielsweise Teller aus nachwachsenden Rohstoffen oder Besteck aus biologischem Kunststoff. Zudem würde man Früchte und Gemüse in Mehrweg-Gebinde – also in wiederverwertbaren Plastikkisten – transportieren.

«Grundsätzlich ist die Verpackung da, um den Inhalt zu schützen», sagt Burgener. «Wenn möglich, reduzieren wir die Verpackung oder weichen auf nachhaltige Lösungen aus.» Dies sei allerdings aus hygienischen wie auch aus Sicherheitsgründen nicht immer möglich. Burgener:

«Die Verpackung muss drei Anforderungen genügen: Funktion, Ökologie und Ökonomie.»

Burgener betont jedoch, dass Pistor die Produkte nicht selber verpacke, sondern sie lediglich ein- und wieder verkaufe. Sie seien daher auch von den Produzenten abhängig.

Mundo: Abhängigkeit vom Ausland ist gross

In die gleiche Kerbe schlägt Anton Ruckli, der beim Branchenkonkurrenten Mundo für das strategische Management zuständig ist. «Wir sind bestrebt, den Abfallberg zu reduzieren», sagt er.

«Aber wir sind auch fremdgesteuert. Gerade bei Produkten aus dem Ausland können wir nicht mitreden.»

Bei Lebensmitteln Schweizer Herkunft sei man hingegen gut unterwegs. Gerade Frischware werde mehrheitlich offen, also ohne Verpackung, geliefert.

Die Mundo AG hat ihren Sitz nur wenige hundert Meter Luftlinie von Pistor entfernt und ist in der Zentralschweiz sowie den Regionen Zürich, Bern, Basel und Aarau tätig. Auch sie setze auf die grünen Mehrwegkisten und alternative Verpackungsmaterialien, sagt Ruckli. Statt Plastikschalen sei man beispielsweise auf rezyklierbaren Karton umgestiegen. So simpel das klinge, so heikel sei dies in der Umsetzung gewesen. «Der Karton muss lebensmitteltauglich sein. Das heisst, er darf keine Kontaminierung durch Beschichtungen aufweisen», erklärt Ruckli.

Akzeptanz bei Kunden ist Voraussetzung

Neben der Hygiene sei auch der Preis eine Schwierigkeit bei der Reduktion von Verpackungen. Denn ökologische Alternativen würden zum Teil mehr kosten.

«Es gibt Betriebe, die bereit sind, ein paar Rappen mehr zu bezahlen und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Anderen wiederum ist es egal, ob die Lebensmittel in umweltfreundlichem Karton oder in Plastik geliefert werden.»

Die Kunden seien auch für Pistor ein entscheidender Faktor, sagt Simone Burgener. Sie würden schliesslich das Sortiment bestimmen – und auf ihre Akzeptanz sei man angewiesen. Damit sprechen Burgener und Ruckli das an, was bereits Peter Frei von Sinnvoll Gastro gegenüber unserer Zeitung sagte: «Wir alle stehen in der Pflicht.»