Ölunfall in Weggis: Feuerwehr errichtet eine Seesperre In Weggis ist auf einem Gemüsebetrieb Heizöl ausgelaufen. Die Feuerwehr hat darum am Dienstagmorgen eine Ölsperre errichtet. Julian Spörri

Am Dienstagmorgen kam es auf einem Gemüsebetrieb in Weggis zu einem Unfall mit Heizöl. Dabei ist Öl in die Umgebung ausgetreten. Gemäss Felix Küttel, Feuerwehrkommandant der Seegemeinden, werde derzeit ermittelt, welche Ölmenge ausgelaufen sei. Ebenfalls laufen die Abklärungen der Luzerner Kantonspolizei, wie es zum Vorfall kam.

Die Feuerwehr der Seegemeinden hat aufgrund des Ölunfalls eine Seesperre errichtet. Die Situation sei unter Kontrolle und die Zuleitungen in den See seien gesichert, sagt Küttel am Dienstagmittag. Nun würden Spezialfirmen mit Tankwagen das Öl absaugen und das Gelände reinigen.

In Weggis standen rund zwanzig Feuerwehrleute im Einsatz. Acht Personen hat dabei die Feuerwehr der Stadt Luzern geschickt. Markus Portmann, stellvertretender Feuerwehrkommandant der Stadt Luzern, sagt auf Anfrage, dass die Luzerner Feuerwehr mit zwei Booten und einem Seesperre-Anhänger nach Weggis ausgerückt sei.