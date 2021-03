Öffentlicher Verkehr Der 38-jährige Laurent Roux wird neuer VBL-Direktor Der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) hat an seiner ausserordentlichen Sitzung Laurent Roux zum neuen Direktor und zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Der Wahl-Luzerner setzte sich gegen fast 150 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Er beginnt am 1. August 2021. 26.03.2021, 11.44 Uhr

(stg) Mit Laurent Roux habe der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) eine fundiert ausgebildete und gut vernetzte Persönlichkeit zum neuen Direktor gewählt. Das teilen die VBL am Freitagmittag mit.

Neuer VBL-Direktor: Laurent Roux

Nach der Lehre als Polymechaniker schloss der 38-Jährige ein Diplomstudium in Maschinenbau (Fachhochschule für Technik und Architektur, Horw) ab. Zudem verfüge Laurent Roux über einen Master of Science in Maschinenbau (ETH Zürich) und ein Executive MBA (Universität Zürich). Roux bringe Erfahrungen in der strategischen und operativen Führung in komplexen Unternehmen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Bereich mit öV-Bezug mit (SBB, Zentralbahn und Dätwyler IT Infra). Des Weiteren habe er einen beachtlichen Leistungsausweis als Unternehmensentwickler sowie in verschiedenen Change-Prozessen bezüglich Firmenkultur, Digitalisierung, Agilität, Wachstum und Restrukturierung.

Der Wahl-Luzerner hat sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt

Das Interesse an der ausgeschriebenen Stelle für den Posten des neuen VBL-Direktors sei sehr gross gewesen:

«Laurent Roux hat sich gegen eine starke Konkurrenz von rund 140 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Er überzeugte im Assessment mit seinen breitgefächerten Kompetenzen, seinen Leadership-Fähigkeiten und seinem klaren Auftreten»

, führt Verwaltungsratspräsident Renzo Simoni aus. Der designierte VBL-Direktor Laurent Roux lebt mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern in Luzern. Er wird am 1. August 2021 die Nachfolge von Norbert Schmassmann antreten. Nach einer kurzen Übergangsphase werde der bisherige Direktor bis zur ordentlichen Pension Ende Oktober 2021 seinem Nachfolger weiterhin punktuell zur Verfügung stehen.